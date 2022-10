Workshop von Mediziner R.S. Tomek von EcoWellness im Panta Rhei Gesundheitscampus in Spangenberg.

Am 22.07.2022 veranstaltete der bekannte österreichische Mediziner Reinhard Stefan Tomek, im Panta Rhei Gesundheitscampus in Spangenberg einen Workshop zu den neuen ESG-Combliance (ESG-Regeln), die bald für Unternehmen zur gesetzlichen Pflicht werden, sowie den daraus resultierenden neuen Möglichkeiten und Chancen. Panta Rhei bietet bereits hochprofessionelle medizinische Beratung, Behandlung und Betreuung in den Bereichen Osteopathie & Orthomolekulare Medizin, sowie Personal Training an. Dabei setzt das Team von Panta Rhei auch neuartige Messgeräte zur Ermittlung der Herzleistungsstärke und des aktuellen Fitnesslevels ein und setzt somit bereits auf einem hohen und fortschrittlichen Präventions-Standard.

R.S.Tomek entwickelte als Vorstand einer 5-Sterne Hotelkette mit einem Team aus renommierten Ärzten, Psychologen und Köchen (u.a. Jörg Wörther) zudem vor Jahrzehnten ganzheitliche Ernährung-und Analyseprogramme.

Bereits 1993 gründete Tomek in Mecklenburg die erste ökologisch zertifizierte Wellnessfarm. Mit den Ärzten Ellis Huber, Theo Petzold und vielen weiteren, gründete er ebenso das „Green Health Gesundheitsparlament e.V. Berlin“.

Das Team von EcoWellness arbeitet kontinuierlich mit führenden Experten und Lehrstuhlinhabern, wie z.B. Prof. Dr. med. Andreas Michalsen von der Berliner Charite, Prof. Dr. habil Maik Hosang von der Hochschule Görlitz sowie Dr.Dr.Julia Puachunda von der Universtität New York – um nur einige zu nennen – zusammen.

Tomek erklärte zunächst die neuen ESG-Regeln und verdeutlichte, dass er mit EcoWellness bereits die hohen Anforderungen der ESG-Regeln, nicht nur erfüllt, sondern einer der Vorreiter der Umsetzung war und ist. Gemeinsam mit einem Expertenteam und der IFOAM (www.ifoam.bio) wurde der einzige, seit 2014 weltweit zugelassene EcoWellness-Standard für Gesundheitsförderung und Prävention entwickelt, welcher als „State of the ART“ der neuen ESG-Regeln einen enormen Wissens- und Wettbewerbsvorteil hat. Firmen, wie nun auch Panta Rhei können nach dem Standard eine Zertifizierung erlangen und werden während des Prozesses begleitet.

Unter ESG-Compliance versteht man die Berücksichtigung von verschiedenen Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

„Gerade in der heutigen Zeit, ist die Gesundheitsprävention bedeutender denn je, denn die Zunahme von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Krebserkrankungen, steigt europaweit stetig. Eines, wenn nicht gleich unser bedeutendes Organ für die Erhaltung unseres Immunsystems ist unser Darm – unter Betrachtung des Mikrobiom. Das Mikrobiom besteht aus etwa 100.000 Milliarden Bakterien, somit etwa 100 Mal mehr Bakterien als Körperzellen. Insgesamt macht das Mikrobiom in etwa ein bis zwei Kilogramm des eigenen Körpergewichtes aus. Die überwiegende Anzahl dieser Bakterien befindet sich bei uns im Magen-Darm-Trakt, erklärte Tomek.“

Die elementare Bedeutung der Gesunderhaltung des Darms veranschaulichte der Mediziner in dem Workshop und ermittelte anhand eines umfangreichen Fragebogens einer Analyse und anschließenden Auswertung zielgenau die unterschiedlichen Stoffwechseltypen der Workshopteilnehmer*innen. Auch die jeweilige Blutgruppe in Bezug auf die Ausrichtung bzw. Vermeidung von Nahrungsmitteln, floss in die umfassende Anamnese von Tomek mit ein.

Das Team von Panta Rhei wird zukünftig in Kooperation mit Tomek, die Blutgruppen-und Stoffwechselanalye in ihrem Gesundheitscampus anbieten.

In Kürze wird der Mediziner Tomek des Öfteren auch noch aus einem anderem Grund in die nordhessische Region kommen. In Kassel wird er eine Niederlassung der INtegrated Art Holding AG – New State of the Arts gründen. Vor 25 Jahren wurde mit der INtegrated Art Holding AG die weltweit erste Aktiengesellschaft als Gesamtkunstwerk ins Leben gerufen.

Herr Tomek, bei Ihrem umfangreichen Wissen und der Mitwirkung in den verschiedenen Bereichen, wie sehen Sie sich selbst?

„Ich sehe mich nicht als Unternehmer, vielmehr sehe ich mich als Mediziner, der in die Wirtschaft ging um als Unternehmensberater den Begriff „ Gesundes Unternehmen„ und Gesunde Wirtschaft“ neu zu definieren; weil wir bereits so früh mit vielen Experten*innen die Synergie aus Ökologie, Ökonomie, Soziales und körperliches Wohlbefinden im Sinne der WHO-Definition von Gesundheit im Standard EcoWellness realisiert haben und auch die kulturelle Matrix des Menschen berücksichtigen, sind wir heute die besten Berater für die Umsetzung der ESG-Regeln in Unternehmen. Gerne geben wir dieses Wissen an andere Beratungsfirmen und Unternehmen weiter. Deshalb wurde in Kassel auch von Aktionären der INtegrated ART Holding AG von der EcoWellness Gruppe – die INtegrated Art Ii Consulting AG gegründet, um das Wissen aus 25 Jahren und den Standard EcoWellness zu vermitteln. Außerdem haben wir auch vor, die Stadt und das Management der Documenta zu beraten Als Beitrag zur Documenta 15 haben wir bereits mit dem Künstler Joy Lohmann mit dem Projekt Open-Island ein Zeichen gesetzt. Open-Island ist selbst eine soziale Skulptur, beherbergt aber auch Kunst und Kultur auf seiner schwimmenden Bühne, in Ausstellungen und Shows. Joy Lohmann arbeitet seit der Weltausstellung EXPO2000 an schwimmender Kunst. Seine sozialen Skulpturen und Installationen inspirierten die kontinuierliche Entwicklung modularer DIY-Float-Plattformen für verschiedene Zwecke, die Open-Islands.“

Weiterführende Informationen zu EcoWellness unter: https://www.ecowellness.eu

Zu Pantha Rhei: https://www.pantarhei-gesundheitscampus.de