Kassel, 15. Mai 2020. Die Städtische Werke Netz + Service (NSG) hat die Ablesung ihrer Zähler wieder aufgenommen. Sie wurde Mitte März im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen im Zug der Coronaausbreitung eingestellt. Allerdings ändert der Kasseler Netzbetreiber das Vorgehen bei der Ablesung, um die Infektionsrisiken für Kunden und Mitarbeiter zu minimieren.

Die Zählerableser der NSG lesen Zähler in Kassel und Vellmar dann persönlich ab, wenn die Mindestabstandsregeln eingehalten werden können und keine Sicherheitsbedenken bestehen. In Mehrfamilienhäusern ist das üblicherweise der Fall. Zähler in Einfamilienhäusern oder in Wohnungen lesen die NSG-Mitarbeiter nicht ab, sondern hinterlassen eine Ablesekarte mit der Bitte um Übertragung der Zählerstände. In Großalmerode, Kaufungen und Niestetal wurden die Haushalte mit dem Hinweis angeschrieben, dass coronabedingt keine Ablesung durch die NSG erfolgt. Auch diese Verbraucher sind gebeten, ihre Zählerstände zu übermitteln.

Die Zählerstandsmeldung geht am einfachsten online auf der NSG-Website: netzplusservice.de. Unter der Rufnummer 0561 5745-1959 können Verbraucher ihre Zählerstände ebenfalls telefonisch übermitteln – und auch postalisch ist das mit der ausgefüllten Ablesekarte möglich, die auch alle notwendigen Informationen enthält. Zwei Wochen lang können die Zählerstände an die NSG weitergegeben werden. Danach werden die Verbräuche auf Basis der Vorjahreswerte durch ein normiertes Verfahren geschätz

PM: Ingo Pijanka M.A.