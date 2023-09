Feuerwehrleute aus Irpin übernehmen Feuerwehrfahrzeuge in Kassel

Am vergangenen Donnerstag ereignete sich ein besonderes Highlight, das die Zusammenarbeit zweier Feuerwehren in den Fokus rückte. Die Feuerwehrleute aus der ukrainischen Stadt Irpin nahmen an diesem Tag die beiden Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Kassel in Empfang. Diese wegweisende Partnerschaft wurde großzügig durch die Unterstützung von Heinz Jordan ermöglicht.

Vor der Übergabe der Fahrzeuge stand eine gründliche technische Einweisung auf dem Programm. Die Kasseler Feuerwehrleute führten ihre ukrainischen Kollegen durch sämtliche technischen Details und Funktionen der Fahrzeuge. Dieser Austausch von Know-how und Erfahrungen erwies sich als entscheidend, um die Effizienz und Sicherheit im Einsatz zu gewährleisten.

Nach der technischen Einweisung erfolgte ein Rundgang durch das Dienstgebäude der Kasseler Feuerwehr. Hier erhielten die Gäste aus Irpin einen Einblick in die Arbeitsabläufe und Strukturen der deutschen Feuerwehr. Dieser kulturelle Austausch trug dazu bei, das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren zu stärken.

Nach all den Vorbereitungen und dem intensiven Austausch begann die Reise der beiden Feuerwehrfahrzeuge. Ihr erster Halt führte sie nach Borna, der Partnerstadt von Irpin, wo die Feuerwehrleute aus Irpin ihre eigenen Unimog und Transporter in Empfang nehmen konnten. Aktuell befinden sich die Fahrzeuge an der polnisch-ukrainischen Grenze. Diese beeindruckende Zusammenarbeit zwischen Kassel und Irpin betont erneut die Bedeutung internationaler Solidarität und Kooperation in Notfällen. Die Feuerwehrleute aus beiden Städten sind bestens gerüstet, um Leben und Eigentum zu schützen, ohne Rücksicht auf nationale Grenzen.

Bilder © H.Jacob