Im Jahr 2017 übernahm der Verein Randfilm e.V. das Erbe des legendären Film-Shops Kassel. Dieser ehrwürdige Laden war die älteste Videothek Deutschlands und hatte über die Jahre hinweg zahllose Filmfreunde begeistert. Anstatt das Erbe des Film-Shops in Vergessenheit geraten zu lassen, entschied sich Randfilm e.V. dazu, die Tradition zu bewahren und den Ort in ein Videothekenmuseum und einen Veranstaltungsort für Filmfans umzuwandeln.

Seitdem hat der Verleihbetrieb des Videothekenmuseums seine Pforten geöffnet. In seinem beeindruckenden Archiv finden sich viele filmische Schätze, die an die goldene Ära der Videotheken erinnern.

Vom 21. September 2023 bis zum 24. September 2023 findet das RANDFILMFEST #10 statt. In diesem Jahr feiert das Festival nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch die abseitige Welt der Filmkunst. Das Programm ist reichhaltig und spannend, mit Premieren, Klassikern, Wiederentdeckungen sowie Werken aufstrebender Filmemacher, sowohl in Kurz- als auch Langfilmformaten.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Performances, Themenabenden und Lesungen rundet das 4-tägige Festival ab. „Unser täglich Fleisch“ wird Metzgermeisterin Katharina Koch aus Calden aus ihrem Buch „Fleisch ist kein Gemüse“ lesen.

In diesem Jahr wird das KiezKino im Film-Shop Kassel erstmalig mit dem Hessischen Kinopreis für nicht gewerbliche Kinos und Filminitiativen ausgezeichnet. Der Hessische Kinopreis ist mit insgesamt 150.000 Euro dotiert. Am Freitag, 20. Oktober 2023, lädt Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn Filmschaffende, Stars und Sternchen zur Preisverleihung in die Alte Oper Frankfurt ein. Neben dem KiezKino sind auch die Arthouse-Kinos des Filmladen e.V. und die Bali-Kinos bedacht, sowie einige Kasseler Filmemacherinnen und Filmemacher für die Hessischen Filmpreise nominiert.

Das vollständige Rahmenprogramm können Sie hier einsehen: https://randfilmfest.de/randfilmfest-2023-uebersicht-gesamtprogramm/

Link: https://randfilmfest.de/

Fotos © NHR