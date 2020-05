Seit dem 19. Mai ist der Aktivspielplatz Quellhofstraße wieder für die Kinder in der

Seit dem 19. Mai ist der Aktivspielplatz Quellhofstraße wieder für die Kinder in der

Nordstadt geöffnet. „Wir freuen uns, in der aktuellen Situation diverse Aktivitäten

anbieten zu können: In Kleingruppen können zum Beispiel Fußball, Gartenarbeit, Basteln,

Hausaufgabenhilfe und sonstige kleine Spiele stattfinden“, erzählt Sabine Pach vom

Jugendzentrum des Kulturzentrum Schlachthof. „Der erste Tag der Öffnung hat gezeigt,

dass es eine große Herausforderung ist, die Arbeit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

in Zeiten von Corona umzusetzen. Doch der Kontakt zu den Kindern und Familien ist

gerade auch in diesen Zeiten sehr wichtig. Wir konnten mit den Kinder über ihre

Gefühlslagen sprechen und endlich waren wieder Spiele und andere Aktivitäten

möglich.“ Der Aktivspielplatz Quellhofstraße sieht sich auch in diesen Zeiten dazu

verpflichtet, auf die Bedürfnisse der Kinder und deren Familien aufmerksam zu machen

und bestehende Ungleichheiten auszugleichen. Daher sind die Mitarbeiter des

Aktivspielplatzes froh, endlich wieder im direkten Kontakt und nicht nur digital für ihre

Besucher*innen da sein zu können.

Fachkräfte der Einrichtung kümmern sich um die Belange bezüglich der aktuellen

Situation und die permanente Einhaltung des aufgestellten Hygienekonzepts: Eine feste

Voranmeldung der Kinder für die verschiedenen Angebote ist nötig, spontane Besuche

sind nicht möglich. Die Einhaltung der Hygieneregeln werden durch Mitarbeiter des

Aktivspielplatzes überprüft, wie z.B. das Waschen der Hände vor Beginn der Spielzeiten,

ebenso das Einhalten von Abständen. Wichtig dabei ist auch das Führen von

Anwesenheitslisten.

Infos, Kontakt und Anmeldung:

Whatsapp / Telefon: 0177-7286241

Instagramm: aktivspielplatz.schlachthof

E-Mail: aktivspielplatz.quellhofstrasse@schlachthof-kassel.de

Das Jugendzentrum des Schlachthofs öffnet am Freitag, den 22. Mai

Am Freitag den 22. Mai startet das Jugendzentrum Schlachthof mit einer zunächst

eingeschränkten Öffnung für die Kinder und Jugendlichen aus der Nordstadt.

PM: Kulturzentrum Schlachthof gGmbH