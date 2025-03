Indisch-nepalesische Kochkunst hautnah erleben: Kochkurs im Himalaya Restaurant Kassel

Wer schon immer die Geheimnisse der indischen und nepalesischen Küche entdecken wollte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu: Das Himalaya Restaurant in Kassel-Bad Wilhelmshöhe bietet authentische Kochkurse an, bei denen Teilnehmer in die Welt der exotischen Gewürze und Aromen eintauchen können.

Wir waren live dabei und haben einen inspirierenden Tag voller kulinarischer Entdeckungen erlebt.

Einblick in eine aromatische Welt

Mit einer kleinen Gruppe von sechs bis acht Personen (auf Anfrage auch bis zu zehn) beginnt der Kochkurs mit einer Einführung in die wichtigsten Zutaten und Gewürze der indischen Küche. Gastgeber Gajendra Neupane empfängt die Teilnehmer persönlich und stellt den Ablauf des Kochkurs vor. Anschließend erhalten die Teilnehmer spannende Einblicke in die Zubereitung und Verwendung von Kräutern, Gewürzen und traditionellen Kochtechniken.

Gemeinsam kochen und genießen

Nach der theoretischen Einführung geht es an die praktische Umsetzung: In geselliger Atmosphäre bereiten die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung ein Vier-Gänge-Menü mit einem Überraschungsdessert zu. Dabei wird nicht nur geschnippelt und gerührt, sondern auch viel gelacht und probiert. Die benötigten Zutaten, Kochutensilien sowie eine Kochschürze werden gestellt.

Nach etwa zwei Stunden intensiven Kochens folgt der gemütliche Teil: Gemeinsam wird das selbst gekochte Menü in entspannter Runde genossen. Dazu gibt es Mineralwasser, und jeder Teilnehmer erhält eine Rezeptmappe zum Mitnehmen, um die Gerichte später zuhause nachzukochen.

Rahmenbedingungen und Anmeldung

Die Kochkurse kosten 99 Euro pro Person. Wer eine Begleitperson zum abschließenden Abendessen einladen möchte, kann dies für 55 Euro pro Person tun. Eine Voranmeldung ist mindestens eine Woche im Voraus notwendig. Falls eine Stornierung erforderlich wird, ist dies bis 14 Tage vor dem Event kostenlos möglich, danach fallen Gebühren an.

Fazit: Ein Genuss für alle Sinne

Der Kochkurs im Himalaya Restaurant ist nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch eine Reise in die faszinierende Welt der indischen und nepalesischen Küche. Wer Lust hat, seine Kochkünste zu erweitern und die Aromen Asiens hautnah zu erleben, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.

Die Anmeldung, ist unter: https://himalayarestaurant.de/ möglich.

© NHR