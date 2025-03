MT im Verletzungspech

Verdacht bestätigt: Melsungens Shooter Aaron Mensing erleidet Achillessehnenriss

EHF European League, letztes Hauptrundenmatch, die MT Melsungen am gestrigen Dienstag im Einsatz beim THW Kiel. Die Nordhessen müssen gewinnen, wenn sie den direkten Sprung ins Viertelfinale schaffen wollen. Gespielt sind gerade mal 12 Minuten, als Aaron Mensing im Angriff plötzlich wegrutscht und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegenbleibt. Für den Shooter ist das Spiel zu Ende. Und nicht nur das. Denn der erste Verdacht in der Halle hat sich nach der heutigen MRT-Untersuchung in Kassel bestätigt: Die Achillessehne ist gerissen!

„Das ist absolut bitter und tut mir in erster Linie für Aaron sehr leid. Aber natürlich ist das auch für unsere Mannschaft ein schwerer Schlag”, so Michael Allendorf. Der Sportvorstand der MT Melsungen weiter: „Er hat uns mit seinen Toren in vielen Situationen weitergeholfen. Doch nicht nur die werden jetzt der Mannschaft fehlen, sondern auch sein enormes kämpferisches Moment, welches er in unser Spiel bringt.“

Dass am Ende die MT mit 24:35 verliert, ist angesichts des Verletzungsschocks nur noch Nebensache. Der Einzug ins Viertelfinale ist schließlich noch über den Umweg der Playoffs möglich.

Bis Aaron Mensing wieder aufs Feld zurückkehren kann, wird mindestens ein halbes Jahr vergehen. Zusätzlich bitter für den Spieler: Er hatte gerade die Einladung des dänischen Verbandes zu den anstehenden Länderspielen erhalten.

Mit der neuerlichen Verletzung von Aaron Mensing ist die Zahl der langfristigen Ausfälle im Kader der MT Melsunger mittlerweile dramatisch auf Mannschaftsstärke angewachsen: Amine Darmoul, Kreuzbandriss, operiert. David Mandic, Mittelhandbruch, operiert. Bruno Eickhoff, Syndesmosebandriss. Alexandre Cavalcanti, Rückenprobleme. Arnar Freyr Arnarsson und Elvar Örn Jonsson, Muskelverletzungen. Trainer Roberto Garcia Parrondo stehen aktuell z.B. nur noch vier Rückraumspieler zur Verfügung. Und das gerade jetzt, wo der „Tanz auf drei Hochzeiten” – Bundesliga, European League, und DHB Pokal – in die heiße Phase geht.

Vor dem kommenden Heimspiel gegen Leipzig (Fr., 20:00 Uhr, Rothenbach-Halle) richtet Michael Allendorf deshalb einen eindringlichen Appell an die Fans: „Wir haben in dieser Saison so oft erfahren, welche Energie die Mannschaft entfachen kann, wenn sie von euch unterstützt wird. Und das hat die Mannschaft mit ihrem enormen Einsatz stets zurückgegeben. Jetzt, in dieser Ausnahmesituation, ist es besonders wichtig, den Jungs den Rücken zu stärken. Zeigt das bitte auch beim kommenden Spiel am Freitag gegen Leipzig. Da werden wir nämlich aufgrund unserer dramatischen Personalsituation erstmalig in dieser Saison in der Rothenbach-Halle nicht der Favorit sein. – Vielen Dank schon jetzt im Namen aller Spieler!”

