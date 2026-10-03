Kassel hilft Nepal: Gajendra Neupane engagiert sich für die Opfer der Flutkatastrophe

Der Chef des Kasseler Restaurants Himalaya reist am heutigen 3. Oktober erneut nach Nepal, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Mit seiner Spendenkampagne und in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk GLOBAL CARE wirbt er um Hilfe für die betroffenen Familien.

Für Gajendra Neupane ist die Unterstützung Nepals seit vielen Jahren eine persönliche Aufgabe. Der gebürtige Nepalese und Chef des Restaurants Himalaya engagiert sich kontinuierlich für Hilfsprojekte in seiner Heimat. Am heutigen Samstag, 3. Oktober, fliegt er erneut nach Nepal. Dort wird er die Menschen vor Ort unterstützen und sich dafür einsetzen, dass die Spendengelder unmittelbar den Betroffenen zugutekommen.

Die Folgen der verheerenden Sturzflut prägen das Leben vieler Familien. Menschen haben ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verloren. Straßen und Brücken wurden zerstört, wichtige Versorgungswege unterbrochen. Neben der akuten Nothilfe benötigen die Betroffenen Unterstützung, um wieder einen sicheren Alltag aufbauen zu können.

Neupane verbindet seine persönliche Hilfe mit einem Spendenaufruf an die Menschen in Kassel und Nordhessen. Bereits seit Langem unterhält er eine eigene Spendenseite und mobilisiert Unterstützung für Nepal. Seine langjährigen Kontakte und seine regelmäßige Präsenz in der Heimat bilden die Grundlage dieses Engagements. Auch bei seiner jetzigen Reise steht die konkrete Hilfe für die betroffenen Menschen im Mittelpunkt.

Dass Solidarität aus Kassel etwas bewirken kann, zeigen frühere Aktionen des Himalaya. Nach Angaben des Restaurants kamen nach dem schweren Erdbeben von 2015 mehrere Tausend Euro zusammen. Im besonders betroffenen Distrikt Gorkha konnten damit unter anderem eine Schule und eine medizinische Versorgungsstation unterstützt beziehungsweise aufgebaut werden. (himalayarestaurant.de)

Die aktuelle Kampagne wirbt um Spenden über das Kinderhilfswerk Stiftung GLOBAL CARE aus Fritzlar. Die Organisation leistet gemeinsam mit örtlichen Partnern Hilfe in Nepal. Dazu gehören Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, Hygieneartikel und Materialien für Notunterkünfte. Auch medizinische Versorgung und die Fortsetzung des Schulunterrichts zählen zu den beschriebenen Hilfsmaßnahmen. (aktion-deutschland-hilft.de)

Für Neupane gehört zum Helfen auch Verantwortung gegenüber den Unterstützerinnen und Unterstützern. Er setzt sich dafür ein, dass die Mittel gezielt für die betroffenen Menschen eingesetzt werden. Über die Verwendung der Gelder soll auf der Internetseite des Himalaya und über dessen soziale Netzwerke informiert werden.

Die Hilfsbereitschaft in Kassel erhielt zuletzt auch einen kulturellen Rahmen: Am 30. September veranstaltete der Musik und Kulturkreis Kassel in der Kirche St. Familia ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer. Neupane war als Redner eingeladen. Der Abend unter dem Motto „Musik verbindet Menschen“ unterstützte ein Anliegen, das über die Veranstaltung hinaus bestehen bleibt.

Mit seiner erneuten Reise führt Neupane diesen Einsatz nun vor Ort fort. Wer von Kassel aus helfen möchte, kann die Spendenkampagne unterstützen und damit zur Versorgung und zum Wiederaufbau beitragen. Jeder Beitrag stärkt die gemeinsame Hilfe für Familien, die nach der Katastrophe vor einem Neuanfang stehen.

Wer die Opfer in Nepal unterstützen möchte, hat hier die Möglichkeit dazu:

Spendenkonto

Kontoinhaber: Kinderhilfswerk Stiftung Global Care

IBAN: DE96 5206 0410 0000 0010 90

BIC: GENODEF1EK1

Bank: Evangelische Bank

Verwendungszweck: 8301 013 Nepal Hilfe 2026

Bitte geben Sie im Verwendungszweck die Projektnummer 8301 013 und Nepal Hilfe 2026 an, damit Ihre Spende der Hilfsaktion zugeordnet werden kann.

Online sind Spenden über www.kinderhilfswerk.de möglich. Auf dem Flyer befinden sich außerdem QR Codes für die Online Spende und eine Zahlung über PayPal.

Für eine Spendenbescheinigung sollten Name und vollständige Anschrift angegeben werden. Die Jahresbescheinigung für Spenden aus dem Jahr 2026 wird Anfang 2027 verschickt. (global-care.de)

Weiterführende Informationen über das Himalaya Restaurant finden Sie unter: www.himalayarestaurant.de.

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