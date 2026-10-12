Vom Herkules nach Hollywood: Mustafa Cehovic will Arnold Schwarzenegger nach Kassel holen

Neue Unterstützer für einen großen Traum und die Rückkehr auf die Bühne: Der Kasseler Entertainer Mustafa Cehovic, bekannt als Big Musti, verfolgt seine Vision weiter. Die Nordhessen Rundschau traf ihn erneut zum Interview vor dem KiezKino.

Kassel. Für Mustafa Cehovic bleibt es ein großes Ziel: Arnold Schwarzenegger nach Kassel zu holen. Am 11. Oktober mobilisierte der als Big Musti bekannte Entertainer weitere Unterstützer für seine Idee. Vor dem KiezKino im traditionsreichen Filmshop sprach er erneut mit der Nordhessen Rundschau über seine Vision. Gleichzeitig steht für ihn selbst ein neuer Schritt bevor: Er kehrt ins Showgeschäft zurück.

Die Nordhessen Rundschau hatte bereits im Januar über Cehovics Vorhaben berichtet. Damals stellte er seine Idee bei einer Podiumsdiskussion im KiezKino vor. Dass er sie nun erneut aufgreift und weitere Menschen dafür gewinnt, zeigt seine Ausdauer. Aus dem Wunsch soll eine Initiative werden, die Unterstützung findet und über Kassel hinaus Aufmerksamkeit erhält.

Schwarzenegger steht für Cehovic dabei für mehr als eine erfolgreiche Karriere im Film und im Sport. Bereits bei der ersten Vorstellung seines Projekts ging es um Vorbilder, Durchhaltevermögen und persönliche Entwicklung. Der Weltstar verkörpert für ihn die Möglichkeit, mit Ehrgeiz und Beharrlichkeit ungewöhnliche Lebenswege zu gehen. Diese Geschichte möchte Cehovic mit Kassel verbinden. (nordhessen-rundschau.de)

Mit dem Herkules besitzt die Stadt dafür ein starkes Symbol. Kassels Wahrzeichen und Cehovics Vorstellung von Schwarzenegger als modernem Herkules geben seiner Vision ein einprägsames Bild. Ob daraus tatsächlich ein Besuch entsteht, bleibt offen. Bislang steht der Wunsch im Mittelpunkt, für den Cehovic weiter Mitstreiter mobilisiert.

Auch der Ort des erneuten Interviews hat eine besondere Verbindung zur Filmwelt. Der von Eckhard „Ecki“ Baum 1975 gegründete Filmshop gilt als älteste Videothek der Welt. Das Geschäft in der Erzbergerstraße ist heute zugleich ein lebendiger Ort der Kasseler Filmkultur. Seit der Übernahme durch Christoph Langguth und Ralf Stadler im Jahr 2017 verbinden sich dort Filmverleih, Kinoprogramm und kulturelle Veranstaltungen. (kassel.de, film-shop.org)

Vor dieser Kulisse treffen zwei Geschichten aufeinander: die eines Kasseler Filmpioniers und die eines Entertainers, der einen Hollywoodstar für seine Heimatstadt begeistern möchte. Der Filmshop verleiht Cehovics Vorhaben einen passenden kulturellen Rahmen.

Während der erhoffte Besuch Schwarzeneggers noch Zukunftsmusik ist, nimmt Big Mustis eigene Rückkehr auf die Bühne bereits konkrete Formen an. Laut Veranstaltungsplakat ist sein Auftritt bei der 3. Schlager Weihnachtsshow am Samstag, 14. November 2026, auf dem Gertrudenhof in Hürth angekündigt. Veranstaltungsort ist die Bauernmarkt Tenne in der Lortzingstraße 160. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Show um 19 Uhr. Das Ende ist gegen 22 Uhr vorgesehen, der Eintritt kostet 15 Euro.

Für Cehovic kommen damit zwei Vorhaben zusammen: sein persönliches Comeback im Showgeschäft und sein fortgesetztes Engagement für die Schwarzenegger Vision. Der nächste eigene Bühnenauftritt hat bereits ein Datum. Für den großen Traum von Kassel als Gastgeber eines Weltstars sucht Big Musti weiter Unterstützung.

Im begleitenden Videointerview der Nordhessen Rundschau spricht Mustafa Cehovic über seine Vision und seine Rückkehr ins Showgeschäft.

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