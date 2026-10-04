Star Party Challenge: Nordhessen fotografiert gemeinsam den Nebel NGC 1333

Anlässlich der World Space Week lädt die Redaktion alle DWARF MINI Nutzer in Nordhessen und darüber hinaus ein, gemeinsam mit uns einen Co-Stack des Reflexionsnebels NGC 1333 im Sternbild Perseus zu erstellen , der rund 1.000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Die Aktion findet im Rahmen der Star Party Kampagne des Herstellers DWARFLAB statt.

Worum es geht

Bei der Challenge handelt es sich um einen sogenannten Co-Stack. Jeder Teilnehmer fotografiert das Objekt von seinem eigenen Standort aus. Anschließend werden alle Aufnahmen zu einem gemeinsamen Bild zusammengeführt. Das Verfahren ermöglicht es, auch bei wechselhaftem Wetter und vielen kleinen Beiträgen ein detailreiches Ergebnis zu erzielen.

Die wichtigsten Angaben

Modus: Co-Stack

Gerät: ausschließlich DWARF MINI mit Tele Objektiv

Aufnahmemodus: EQ

Belichtung: 60 Sekunden, Gain 70, Filter Astro

Umfang: 200 Aufnahmen, Auflösung 1080p

Verfügbare Plätze: 15

Teilnahmeschluss: 18. Oktober 2026

Der Teilnahmeschluss wurde bewusst auf den 18. Oktober gelegt. Das Wetter in Kassel und Nordhessen ist zu dieser Jahreszeit sehr unbeständig, sodass ausreichend Zeit für klare Nächte bleiben soll.

So nehmen Sie teil

Aktualisieren Sie die DWARFLAB App auf die aktuelle Version (Android und iOS). Öffnen Sie die Aufgabe über den untenstehenden Link oder über den Bereich „Explore“ in der App. Ein eigener PhotonVerse Account ist nicht erforderlich, es genügt das DWARFLAB Konto. Verbinden Sie Ihr DWARF MINI Übernehmen Sie auf der Aufgabenseite einen freien Bereich über die Schaltfläche „Claim“. Nehmen Sie das Objekt auf, laden Sie das Ergebnis hoch und prüfen Sie den Status auf der Aufgabenseite.

Hier geht es zur Aufgabe: https://www.photonverse.com/en/discover/yoaexTXNa2s

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Rabatt auf das DWARF MINI

Wer noch kein eigenes Gerät besitzt, kann von einer Aktion des Herstellers profitieren: Vom 4. bis 10. Oktober gewährt DWARFLAB im eigenen Online Shop 10 Prozent Rabatt auf das DWARF MINI. https://www.dwarflab.com/de/campaigns/world-space-week-2026

Die Redaktion freut sich über eine rege Beteiligung aus der Region und über Ergebnisse, die mit den Leserinnen und Lesern geteilt werden.