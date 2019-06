Bei den Bauarbeiten an der Fassade des neuen Pavillons auf der Insel Siebenbergen sind Verzögerungen entstanden. Grund dafür sind statische Anforderungen der filigranen Eisen-Glaskonstruktion, die Fachplaner und ausführende Bauleute vor unerwartete Herausforderungen stellen. Aufgrund dieser nicht vorhergesehenen zusätzlichen Arbeitsschritte wird das Gebäude voraussichtlich nicht vor Ende des laufenden Jahres fertiggestellt. Die neue und lange erwartete Gastronomie kann dann zum Beginn der neuen Saison am 1. April 2020 eröffnet werden.

An die neu entstehende Architektur auf der Blumeninsel Siebenbergen wurden von Beginn an vor allem hohe gestalterische und Nutzungsansprüche gestellt: sie solle sich in das Parkbild einfügen und den Blick auf die Insel nicht beeinträchtigen. Gleichzeitig muss sie aufgrund ihrer Lage, direkt an der Insel gelegen, auf relativ begrenztem Raum sowohl Gastronomie als auch Shop und Kasse beherbergen.

Die Fassade besteht aus einem komplexen geometrischen Gebilde mit gegenläufig ausgerichteten Trapezen, die unterschiedliche Neigungen haben. Während der Bauplanungsarbeiten sind technische Fragestellungen aufgetreten, die nur von Spezialisten im Fassadenbau beantwortet werden können.

Für den Betrieb des gastronomischen Bereichs hat die MHK die Falada GmbH gewinnen können. Inhaber der Falada GmbH ist der bekannte Kasseler Gastronom Johannes Reinhold, die Geschäftsführung obliegt Britta Hensmanns.

Das Angebot der Cafébar und Eventlocation »SIEBENBERGEN« wird insbesondere Kaffeespezialitäten, hausgemachten Kuchen, Frozen Yoghurt und frische Tagesgerichte umfassen. Am Wochenende soll es ein Frühstücksangebot geben und für Veranstaltungen in den Abendstunden kann individuell gebucht werden. Eigene Veranstaltungsformate der Gastronomen sind bereits in der Planung.

Weitere Informationen erhalten Interessierte in den kommenden Wochen unter http://www.7bergen.de . Die Website wird nach und nach erweitert.

