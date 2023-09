Die Kasseler Museumsnacht 2023: Eine Nacht voller Kultur und Entdeckungen

In diesem Jahr erlebte die Kasseler Kulturszene einen wahrhaftigen Höhepunkt, als die lang ersehnte Museumsnacht nach einer Pause aufgrund der documenta und zwei Jahren, in denen pandemiebedingte Alternativformate wie die „Kasseler Wochen der Museen“ das Bild prägten, endlich zurückkehrte. Am 2. September öffneten Museen, Galerien und Kultureinrichtungen zum 18. Mal bis spät in die Nacht ihre Türen und schufen ein unvergessliches Erlebnis. Unsere Berichterstattung vor Ort bestätigte, dass dieser Abend ein voller Erfolg war.

In einer Nacht, die Kassel in ein lebendiges Kunst- und Kulturparadies verwandelte, präsentierte die diesjährige Museumsnacht eine erstaunliche Vielfalt der Kasseler Kulturlandschaft. Mit Spannung erwarteten Besucherinnen und Besucher dieses außergewöhnliche Ereignis, bei dem insgesamt 52 Museen und Kultureinrichtungen ihre Türen weit öffneten und Gäste in eine Welt des Staunens und der Entdeckungen entführten.

Doch nicht nur die Kunst und Kultur standen im Mittelpunkt dieser unvergesslichen Nacht. Die Veranstalter sorgten auch für das leibliche Wohl der Gäste. An zahlreichen Ständen konnten die Besucher köstliche kulinarische Spezialitäten genießen, die die Herzen höher schlagen ließen.

Die Museumsnacht 2023 war zweifellos ein herausragendes Ereignis, das die kulturelle Vitalität von Kassel auf beeindruckende Weise unterstrich. Es war eine Nacht voller Begegnungen, Erkenntnisse und Emotionen, die die Herzen und Sinne der Besucherinnen und Besucher gleichermaßen berührte. Diese Veranstaltung hat erneut gezeigt, dass Kassel eine Stadt ist, die stolz auf ihre reiche Kulturtradition ist und diese mit Leidenschaft pflegt. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Museumsnacht und darauf, weitere faszinierende Facetten dieser einzigartigen Kulturstadt zu erkunden.

Hier einig Hotspots, die wir besucht haben:

Bilder © Heiko Jacob / Anna