Rückblick: Fest der leisen Klänge 2025

Das traditionsreiche „Fest der leisen Klänge“ verwandelte das Quartier Wilhelmsstraße auch in diesem Jahr wieder in eine kleine Oase der Entspannung und Kultur.

Im Future Space konnten die Gäste bei einem Glas Wein oder Bier die spannende Welt von Wissenschaft und Technik entdecken. Cornelia Kramm-Rettberg führte die Besucher mit viel Begeisterung durch die verschiedenen Lerninseln und erklärte anschaulich die unterschiedlichen Themenschwerpunkte.

Für die musikalische Begleitung sorgte Frank Rehrmann am Klavier, der mit seinem Spiel für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte. Ein besonderes Highlight für die kleinen Gäste war die Beobachtung der Bärtierchen (Tardigrada) unter dem Mikroskop, die auf große Faszination stieß.

Auch die anderen Geschäfte und Boutiquen luden die zahlreichen Gäste bei Wein und Musik zum Verweilen ein, wodurch das gesamte Quartier zu einem lebendigen Treffpunkt wurde.

© NHR