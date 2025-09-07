Auch gegen Sonnenhof Großaspach gab es ein 2:2-Unentschieden.

Auch gegen Sonnenhof Großaspach gab es ein 2:2-Unentschieden. Wie schon eine Woche zuvor bei Bayern Alzenau fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit, diesmal durch einen umstrittenen Foulelfmeter, den Fabian Eisele verwandelte. Eisele brachte, ebenfalls durch einen fragwürdigen Foulelfmeter, seine Mannschaft in der zwölften Minute in Führung, Lukas Rupp (52.) und Cornelius Bräunling (60.) trafen vor 2.555 Zuschauern im Auestadion für die Löwen.

Trainer Rene Klingbeil musste auf die angeschlagenen Benjamin Girth und Tobias Boche verzichten. Joshua Kopf und Luis Podolski spielten auf den Außenbahnen, Zvonimir Plavcic startete auf der Mittelstürmerposition.

Die Partie startete denkbar ungünstig: In der zwölften Minute zeigte der unsichere Schiedsrichter Mika Forster nach einem Zweikampf zwischen Frederic Brill und Michael Kleinschrodt auf den Punkt – Elfmeter. Brill hatte den Ball getroffen, eine umstrittene Entscheidung. Fabian Eisele war es egal – er traf zur Gästeführung. Plavcic hatte in den Ausgleich auf dem Fuß (21.), genauso elf Minuten später, als er aus kurzer Distanz mit dem Kopf vergab. Zwischendurch reklamierte der KSV Strafstoß, als Podolski im Strafraum zu Fall kam (29.).

In der Halbzeit kam Cornelius Bräunling für Phinees Bonianga, die Löwen erhöhten die Schlagzahl. In der 52. Minute passte Adrian Bravo Sanchez einen Freistoß zu Lukas Rupp – der zog ab – 1:1. Acht Minuten später sogar die vielumjubelte Führung, als Bräunling von der Strafraumkante einnetzen konnte. Die Stimmung im Stadion war nun großartig, Bräunling verpasste die Vorentscheidung, als Torwart Maximilian Reule mit Mühe retten konnte (66.). Dann viel Pech für die Gastgeber: Bräunling musste verletzt raus, Großaspach witterte nochmal seine Chance. Kleinschrodt verpasste den Ausgleich (72.), der dann doch noch in der hektischen Nachspielzeit fiel: Erneut zeigte Forster auf den Punkt, erneut traf Eisele. Auch dieser Pfiff war durchaus umstritten. Forster verteilte gegen wütend reklamierende Löwen etliche Karten, darunter Ersatztorwart Nicolas Gröteke, der Gelb-Rot bekam und den Löwen am kommenden Wochenende fehlen wird.

Da geht es am 13. September (14 Uhr) wieder gegen einen Aufsteiger: Zu Gast ist der KSV dann bei Schott Mainz.

Info: KSV ©Fotos: M.Kittner