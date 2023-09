Steinweg am Freitag ab Altmarkt wegen Radsport-Event gesperrt, Einschränkungen auch im ÖPNV

Der Etappenstart der Deutschlandtour am Freitag, 25. August, ab Friedrichsplatz bringt Einschränkungen im Straßenverkehr mit sich. So wird der Steinweg /Frankfurter Straße inklusive Brüderstraße ab Altmarkt bis zur Kreuzung Fünffensterstraße von 5 Uhr morgens bis etwa 14 Uhr voll gesperrt. Eine Zufahrt zu Karlsplatz und Rathaus ist dann nur über die Fünffensterstraße möglich. Die in den Steinweg führenden Straßen Mittelgasse und Graben werden zur Sackgasse und sind in diesem Zeitfenster nur aus Richtung der Kurt-Schumacher-Straße über den Entenanger erreichbar. Die Oberste Gasse vom Steinweg bis Entenanger wird ebenfalls zur Sackgasse und ist am Freitag, 25. August, in der Zeit von 5 Uhr bis maximal 14 Uhr, nicht anfahrbar. Zusätzlich werden hier beidseitig Halteverbote eingerichtet. Diese gelten von Donnerstag, 24. August, 20 Uhr bis zum Freitag, 25. August, 13 Uhr. Durch den Streckenverlauf der Deutschland Tour im Kasseler Stadtgebiet werden folgende Straßen direkt tangiert: Steinweg / Frankfurter Straße: Ab Friedrichsplatz über die Kreuzung Fünffensterstraße bis zur Friedrichsstraße Friedrichsstraße: Frankfurter Straße bis Wilhelmshöher Allee Wilhelmshöher Allee: Friedrichsstraße bis Abbiegung Rolandstraße sowie Einmündung Schulstraße bis Tulpenallee Rolandstraße: Wilhelmshöher Allee bis Lange Straße Lange Straße: Rolandstraße bis Bachstraße Rammelsbergstraße: Bachstraße bis Schulstraße Schulstraße Tulpenallee Rasenallee Wolfhager Straße: Ab Kreuzung Rasenallee Richtung Dörnberg In den oben genannten Bereichen sowie in den angrenzenden Nebenstraßen kommt es zwischen ca. 11.20 Uhr und 12.15 Uhr zu Behinderungen. Das Befahren der gesperrten Straßen wird innerhalb des genannten Zeitfensters jeweils für etwa 20 bis 25 Minuten nicht möglich sein. Sobald das Fahrerfeld die Strecken passiert hat, werden die Sperrungen wieder aufgehoben. Bitte beachten Sie, dass der Aufbau aus Sicherheitsgründen einige Minuten vor der Durchfahrt erfolgen muss. Eine leere Straße bedeutet in diesem Fall nicht, dass sie auch befahren werden darf. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vor Ort anwesenden Sicherungsposten. Beidseitige Halteverbote werden in folgenden Bereichen des Streckenverlaufs eingerichtet: Rolandstraße: Wilhelmshöher Allee bis Lange Straße Lange Straße: Rolandstraße bis Bachstraße Rammelsbergstraße: Bachstraße bis Schulstraße Schulstraße Die Halteverbote gelten im Zeitraum von Freitag, 25. August, 6 Uhr bis Freitag, 25. August, 13 Uhr. Einschränkungen auch im öffentlichen Nahverkehr Die KVG wird in Absprache mit der Polizei und dem Veranstalter den öffentlichen Nahverkehr mit Bussen, Straßenbahnen und RegioTrams an diesem Tag von etwa 11.30 Uhr bis 12 Uhr an den Haltestellen entlang der Strecke anhalten. Die Radprofis fahren die Route Steinweg, Friedensstraße, Wilhelmshöher Allee, Rolandstraße, Lange Straße, Schulstraße und von dort wieder zur Wilhelmshöher Allee und über die Rasenallee weiter in Richtung Habichtswald. Die wichtigsten ÖPNV-Haltestellen, an denen Busse und Bahnen von KVG und NVV zeitweise stoppen, sind somit "Am Weinberg" (der ÖPNV aus Richtung Frankfurter Straße), "Rathaus" (Busse und Bahnen aus Richtung Königsplatz) und "Bahnhof Wilhelmshöhe" (beide Richtungen). Auch die Fahrten der Tramlinie 1 ab "Wilhelmshöhe (Park)" können sich verzögern. Aufgrund der Steinweg-Sperrung wird die Linie 16 wird ab der Haltestelle "Erzberger Straße" über die Haltestellen "Lutherplatz", "Königplatz/Mauerstraße" und "Rathaus/Fünffensterstraße" Richtung Auestadion umgeleitet. Dadurch können Besucher das Auebad mit der Linie 16 nur ab der Haltestelle "Auestadion" erreichen. Weitere Informationen unter www.kassel.de/deutschlandtour PM: Stadt Kassel