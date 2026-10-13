Von der Wiesn nach Kassel: Emil Micalef und Yasmin Schwarze starten „Promi News bei Emil und Yasmin“

Eine persönliche Einladung von Verena Kerth, Begegnungen mit Palina Rojinski und Erlebnisse aus dem Käferzelt: Beim erneuten Interview im Kasseler Himalaya Restaurant brachte Emil Micalef Gesprächsstoff vom Münchner Oktoberfest mit. Gemeinsam mit Reporterin Yasmin Schwarze plant er nun eine regelmäßige Talkreihe.

Kassel. Wer begegnet wem auf der Wiesn? Welche Erlebnisse bleiben zwischen Festzelt und Promitreffen in Erinnerung? Darüber sprach Emil Micalef am 12. Oktober mit Yasmin Schwarze im Himalaya Restaurant in Kassel. Nach dem ersten Porträt der Nordhessen Rundschau stand diesmal sein Besuch beim Münchner Oktoberfest im Mittelpunkt. Zugleich wurde aus dem Folgeinterview der Auftakt zu einem gemeinsamen Vorhaben: „Promi News bei Emil und Yasmin“.

Auf persönliche Einladung zur Wiesn

Wie Micalef im Gespräch berichtete, wurde er von Verena Kerth persönlich und exklusiv eingeladen. Während seines Oktoberfestbesuchs traf er unter anderem Palina Rojinski, Michael Schäfer, Sylvia Walker sowie Tanja Jost, Abgeordnete des Hessischen Landtags. Auch sein Aufenthalt im Käferzelt gehörte zu den Themen des Interviews.

Damit brachte der Kasseler eigene Eindrücke aus dem gesellschaftlichen Geschehen auf der Wiesn mit. Im Gespräch mit Schwarze ging es um seine Begegnungen und den persönlichen Blick auf eine Veranstaltung, bei der sich Volksfest und Promiwelt alljährlich verbinden.

Begegnungen werden zum Gesprächsstoff

Bereits im ersten Interview hatte Micalef von seinen Erfahrungen bei gesellschaftlichen Veranstaltungen und Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten erzählt. Das neue Gespräch knüpft daran an und setzt einen aktuellen Schwerpunkt: Was hat er auf dem Oktoberfest erlebt, wen hat er getroffen und was nimmt er von solchen Veranstaltungen mit nach Kassel?

Seine Erlebnisse bilden künftig die Grundlage für eine regelmäßige Talkreihe mit Yasmin Schwarze. Unter dem Titel „Promi News bei Emil und Yasmin“ wollen die beiden persönliche Rückblicke auf Veranstaltungen und Begegnungen mit bekannten Gesichtern aufgreifen.

Ein neues Talkformat aus Kassel

Das Konzept verbindet Micalefs Erfahrungen im Umfeld gesellschaftlicher Events mit Schwarz­es journalistischen Fragen. Für das Publikum entsteht damit ein Format, das Geschichten aus der Promiwelt nach Kassel bringt und Raum für Nachfragen, Hintergründe und persönliche Eindrücke schafft.

Das jüngste Interview im Himalaya Restaurant liefert dafür den ersten Gesprächsstoff. Mit den Erzählungen vom Oktoberfest nimmt die geplante Reihe ihren Anfang. Weitere Ausgaben sollen folgen.

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