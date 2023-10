Die Holle-Modellbahn in Fürstenhagen ist eine wahre Perle für Modellbahn-Enthusiasten und ein faszinierendes Ausflugsziel in Nordhessen. Die Ausstellung ist das Aushängeschild von Fürstenhagen und ermöglicht seinen Besuchern eine Reise zurück in die eigene Kindheit, in die Welt der Modellbahnen und Märchen. Aufmerksame Besucher können zwischen den Modellbahnanlagen detailgenaue Szenen aus acht verschiedenen Märchen der Brüder Grimm entdecken, wie zum Beispiel Hänsel und Gretel, die gerade die böse Hexe in den Ofen schieben. Die riesige Märklin-H0-Anlage feierte 2017 ihr 10-jähriges Jubiläum

Diese einzigartige Anlage wurde von Jürgen Horn und seinem Team mit viel Hingabe und Leidenschaft aufgebaut und bietet den Besuchern eine Reise in die Welt der Miniatureisenbahnen. In den Jahren von 2000 bis 2005 arbeitete Jürgen Horn unermüdlich in seinem Privatkeller an seiner Modellbahn. Ein Großteil der Anlage entstand jedoch in einer Scheune des Nachbarn, wo er seiner kreativen Vision freien Lauf lassen konnte. Im Jahr 2009 erfolgte der Umzug nach Fürstenhagen, in die Lentzstraße 15, wo die Holle-Modellbahn ihren endgültigen Standort fand.

Die Holle-Modellbahn erstreckt sich über eine beachtliche Fläche und beeindruckt die Besucher mit ihrer Liebe zum Detail. Die Anlage zeigt realistische Landschaften, beeindruckende Bergstrecken, funktionsfähige Bahnhöfe und wunderschön gestaltete Miniaturdörfer. Die Modelleisenbahnen bewegen sich durch diese faszinierende Welt und schaffen eine Atmosphäre, die sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Was die Holle-Modellbahn so einzigartig macht, ist die Hingabe zu Präzision und Authentizität. Jürgen Horn und sein Team haben jeden Aspekt der Anlage bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Landschaftsgestaltung, die Auswahl der Züge und Wagons, die liebevoll gestalteten Szenarien – all dies trägt zur Magie dieses Ortes bei.

Fürstenhagen kann sich glücklich schätzen, einen solch einzigartigen Schatz in seiner Mitte zu haben. Die Holle-Modellbahn in Fürstenhagen ist nicht nur eine Modellbahnanlage, sondern ein Ort, an dem die Leidenschaft für den Modellbau und die Freude am Teilen dieser faszinierenden Welt im Mittelpunkt stehen. Diese einzigartige Modellbahn wird zweifellos noch viele Generationen von Besuchern inspirieren und begeistern.

Link: http://www.modellbahnland-heli.de/wb/pages/modellbahn/startseite.php

Bilder © NHR