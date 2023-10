25 Jahre NaNoWriMo: Ein Schreib-Abenteuer wie kein anderes

Kassel, Oktober 2023 – Ein besonderes Jubiläum steht bevor: Im November feiert der NaNoWriMo, der National Novel Writing Month (zu deutsch: nationaler Romanschreib-Monat), sein 25-jähriges Bestehen: Ein Vierteljahrhundert kreative Schreibkraft und grenzenlose Fantasie!

In Kassel rufen die Kooperationspartner FutureSpace Kassel, Literaturhaus Kassel und Smart Kassel zum Mitschreiben auf.

Der NaNoWriMo ist das ultimative Abenteuer für Autoren weltweit. Das Ziel? In nur 30 Tagen einen Romanentwurf mit mindestens 50.000 Wörtern zu verfassen. Doch hinter dieser Zahl verbergen sich unzählige einzigartige Geschichten, Ideen und Emotionen.

Seit seiner Gründung hat sich der NaNoWriMo zu einem globalen Phänomen entwickelt, das Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus allen Ecken der Erde zusammenbringt.

In Kassel wird dieser Meilenstein im kreativen Schreiben gebührend gefeiert. Der FutureSpace, das Literaturhaus Kassel und Smart Kassel laden ein zu Schreibcafés, Coachings und inspirierenden Vorträgen. Hier können Teilnehmer in einer einzigartigen Atmosphäre ihre Schreibkünste weiterentwickeln und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

In diesem Jahr gibt es neben den eigenen Projekten eine ganz besondere Herausforderung für alle Teilnehmer:innen. Mit der “Kassel Special Challenge“ suchen wir Geschichten aus dem Genre Klimafiktion, die von einer lebenswerten Zukunft erzählen. Eine Zukunft, in der wir unsere drängendsten Herausforderungen überwunden haben oder auf dem besten Weg dazu sind. Die Teilnahme ist für alle Altersgruppen offen. Die Geschichten sollen Mut, Hoffnung und Vorfreude auf eine nachhaltige und regenerative Welt wecken.

Wie werden wir in dieser Zukunft miteinander leben? Wie erzeugen wir Energie? Wie produzieren wir Lebensmittel und ernähren uns? Wie sieht die Arbeitswelt aus? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz? Wie werden wir uns fortbewegen? Was bedeutet es, wirklich „smart“ zu sein und aktiv an

einer klimafördernden Zukunft zu arbeiten? All diese Fragen sind Teil der Herausforderung, die die Schreibenden meistern können.

Einleitung: André Boeing

Referat: Karsten D. Fricke Schriftsteller und Couch