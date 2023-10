Tag der Astronomie in Kassel 2023

Am 28.10.2023 findet der bundesweite Tag der Astronomie statt. An gleich drei Standorten finden dieses Jahr Veranstaltungen statt. Der Tag der Astronomie findet 2023 in kooperation mit dem FutureSpace und dem SFN statt.

Es gibt ein sehr großes und reichhaltiges Angebot, welches zu lang wäre vollständig aufzuliesten. Auf dieser Website (astronomie-kassel.de/index.php?w=terminkalender&activate=aakvortraege) findet man alle Veranstaltungen aufgelistet, die am Tag der Astronomie stattfinden.

Nachfolgend eine kurze Auflistung des Hauptprogramms nach Ort:

Friedrichsplatz (vor der Documentahalle)

15-21 Uhr

Beobachtung der Sonne am Tag und der Planeten und des Erdmonds auf dem Platz vor der Documentahalle.

FutureSpace

15 Uhr Eröffnung

Vortrag über Schwarze Löcher von Prof. Burkhard Fricke

Teleskope bauen für Kinder und Jugendliche

17 Uhr

Vortrag über das James Webb von Prof. Thomas Giesen

Stellarium Himmelsmechanik selbst ausprobieren

Sternwarte auf dem SFN

Beobachtung von 19:00-00:30 Uhr. Zu sehen werden die Planeten, einige Objekte aus der tiefe des Alls und die Mondfinsternis sein. ab 23 Uhr findet bei gutem Wetter ein Workshop zu Planetenfotografie statt (s.u.).

Vorträge und Workshops im Schülerforschungszentrum Nordhessen

17 Uhr Wie baut man eine Trägerrakete? – Justin Iglhaut

19 Uhr Die Magie der Mondfinsternisse – Jonas Plum

21 Uhr Workshop Planetenfotografie (Praxisteil ab 23 Uhr, aber nur bei gutem Wetter) – Mark Woskowski

Livestream aud YouTube

Beginn 19 Uhr bis 0:30 Uhr mit Schülerbeiträgen, Vorträgen, Live Bildern aus der Sternwarte, uvm.

Zum Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=0PP5yO6F9N4

Text © Mark Woskowski