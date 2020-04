Auch Ostern verlässliches Grundangebot mit Bus und Bahn in Nordhessen – Verbindungen immer prüfen

Trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie fahren in Nordhessen auch über die Osterfeiertage Busse und Bahnen verlässlich. Gerade für diejenigen, die an diesen Tagen unterwegs sein müssen, bietet der NVV die notwendige Mobilität in der Region an. Da neben den Ersatzfahrplänen wegen der Corona-Pandemie auch noch Sonn- und Feiertagsfahrpläne gelten, empfiehlt der NVV seinen Fahrgästen vorher immer den geplanten Reisewunsch zu überprüfen. Zur umfassenden, aktuellen Information bietet der NVV eine zusätzliche Seite unter www.nvv.de/corona an. Darüber hinaus gibt es sämtliche Infos aber auch wie immer über die NVV-App, das gebührenfreie NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 oder www.nvv.de.

Aufgrund der besonderen Situation hat der NVV neben normalen Regelungen auch Kulanzregelungen festgesetzt, um die Fahrgäste zu entlasten.

Nicht genutzte Fahrkarten können in den NVV-Kundenzentren und NVV-InfoPoints zurückgegeben werden. Die sonst übliche Bearbeitungsgebühr für Erstattungen wird derzeit nicht erhoben. Falls keine Verkaufsstelle in der Nähe oder diese geschlossen ist, können Tickets per Post mit Angabe Ihrer IBAN an das NVV-Abocenter der KVG, Postfach 102 002, 34020 Kassel gesendet werden.

Wochen- und Monatskarten, deren Gültigkeitszeitraum noch nicht begonnen hat, werden voll erstattet. Wenn deren Gültigkeitszeitraum bereits läuft, erfolgt die Erstattung ab dem Tag der Rückgabe. Bei Monatskarten wird für jede abgelaufene Woche der Preis einer Wochenkarte, für weitere Tage je 1/7 einer Wochenkarte berechnet.

Jahreskarten im Abonnement können jederzeit gekündigt werden

Seniorentickets Hessen und Schülertickets Hessen können zum Monatsende gekündigt werden.

Falls es zu weiteren Einschränkungen oder Veränderungen kommen sollte, wird der NVV die Änderungen so schnell wie möglich in den verschiedenen Informationskanälen bekannt geben.

PM: NVV