Perseiden 2025 – Faszinierendes Himmelsereignis im Augusthimmel

Jedes Jahr im August zieht ein besonderes Himmelsereignis Hobbyastronomen in seinen Bann: die Perseiden. Dieser Meteorstrom entsteht, wenn die Erde die Staub- und Trümmerpartikel des Kometen Swift-Tuttle durchquert. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen diese winzigen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit und erzeugen dabei die leuchtenden Spuren, die wir als Sternschnuppen wahrnehmen.

Seinen Höhepunkt erreicht der Perseidenstrom in diesem Monat, meist um den 12. oder 13. August, wenn unter günstigen Bedingungen bis zu 100 Meteore pro Stunde sichtbar sein können. Leider stört der derzeit helle Mond in diesem Jahr die Sichtbarkeit des Himmelspektakels, sodass schwächere Sternschnuppen schwerer zu erkennen sind. Ab etwa 23 Uhr steigt die Aktivität merklich an, da der Radiant – also der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen im Sternbild Perseus – dann höher über dem Horizont steht.

Fotografische Erfassung der Perseiden

Ausrüstung: Kamera mit manuellem Modus, lichtstarkes Weitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von 24mm, 20mm oder sogar 14mm und ein stabiles Stativ. Einstellungen: Fokus manuell auf „unendlich“ stellen (vorher an einem hellen Stern scharfstellen), ISO-Wert zwischen 800 und 3200, Blende weit öffnen, Belichtungszeit 15–30 Sekunden. Serienaufnahmen: Intervallmodus oder Fernauslöser verwenden, um viele Bilder hintereinander aufzunehmen. Standort: Dunklen Ort fernab von Lichtquellen wählen. Richtung: Die Perseiden sind am besten im Nordosten sichtbar, weil dort das Sternbild Perseus aufgeht – der Ursprungspunkt (Radiant) der Sternschnuppen.

© NHR