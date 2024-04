Insgesamt wurden 100 bunte Plastik-Ostereier im gesamten Park versteckt, die für die kleinen Entdecker zu einer aufregenden Jagd wurden. Jedes gefundene Ei konnte am Infopoint gegen eine kleine Überraschung eingetauscht werden, was die Kinder zu noch mehr Eifer anspornte und für freudiges Jubeln sorgte. Ein Höhepunkt des Tages war zweifellos die Greifvogel-Flugshow, bei der die majestätischen Vögel in atemberaubenden Manövern über die Köpfe der Zuschauer flogen.