Sommerhaus auf Mallorca

Das Traumhaus auf Mallorca ist eine herrliche Vorstellung für viele, sofern die richtigen Dekotipps berücksichtigt werden. Der mallorquinische Lebensstil ist sehr einladend und fördert das Wohlbefinden, dass man sich ungern wieder von diesem Leben trennen würde.

Ein Haus auf Mallorca

Für viele Menschen ist es ein lang gehegter Traum – eine Mallorca Villa kaufen und nach eigenen Vorstellungen einrichten und gestalten. Kein Wunder, denn im letzten Jahr sind fast 24.000 Deutsche nach Mallorca ausgewandert. Besonders die traditionellen mallorquinischen Steinwände und das typische Ambiente einer Finca in Spanien macht das Haus zu einer ganz besonderen Wertanlage. Wohnen wie im Urlaub und deutlich länger bleiben.

Der Putz aus Kalkstein hat nicht nur optisch einen Wow-Effekt, denn das regelmäßige Kalken hält auch das Hausinnere angenehm kühl. Ein Umstand, der im Sommer herrlich ist angesichts der steigenden Temperaturen. Im Winter könnte so mancher Mallorquiner ein anderes Lied singen, das der hohen Energiekosten und einem Heizsystem, das für deutsche Neu-Mallorquiner deutlich ungewohnter ist.

Einrichten mit Herz und Wärme

Dennoch – allein der Anblick einer Finca oder Villa auf Mallorca bringt jeden Besucher zum Schwärmen und spätestens beim hauseigenen Pool samt Olivenbaum bereut man nichts. Die ockerfarbenen Fensterläden könnten durch Teakholz moderner sein oder man belässt die Wände original mit Kalkstein und lässt eine Fußbodenheizung einbauen, um in den kühleren Monaten für ein entsprechendes Wohnambiente zu sorgen.

Was keinesfalls fehlen darf ist eine Veranda. Balkendecken, sehr hoch, aus Naturholz und dazu passende Möbel aus Rattan oder Bambus laden zum Relaxen ein. Kleine Ergänzung für die heiße Jahreszeit wäre ein Deckenventilator. Eine Lampe aus Naturfasern und cremefarbene Vorhänge runden den mallorquinischen Look perfekt ab.

Typische Elemente einer mallorquinischen Villa

Der rustikale Look bei den Innentüren kann beim Sanieren und Renovieren gut erhalten werden, aber auch weiße Lasierungen und Leisten bieten sich an. So manche Trennwand könnte entfernt werden, um mehr Licht in die Räume zu lassen. So flutet das Morgenlicht auf die Terrasse und abends genießt man einen traumhaften Sonnenuntergang beim Abendessen.

Die typischen Trockenmauern sollte man gern nutzen oder kombinieren mit modernen Elementen. Auch bei den Möbeln spiegelt sich das Wohlbefinden wider in natürlichen Materialien wie Jute, Sisal, Weide oder Rattan. Umso schöner, wenn man Deko wie Lampen, Körbe, Teppiche oder Stoff auf der Insel kauft und damit das neue Haus ausstattet.

Rückzugsort Schlafzimmer

Romantik pur verspricht das Schlafzimmer. Auch hier ziehen helle Teppiche und handgefertigte Körbe aus Palmblatt alle Blicke auf sich. Außerdem gibt es Nachttischlampen aus mundgeblasenem Glas oder Keramik, die an 5-Sterne-Hotels der beliebten Baleareninsel erinnern.

Absolutes Highlight jeder Mallorca-Villa ist der Kamin. Ein traditioneller Holzkamin darf nicht fehlen. Auch wenn der Winter nicht so kalt wird – er wird definitiv feucht und der Kamin leistet über Monate hinweg wertvolle Dienste: Es ist abends kuschelig und romantisch. Dennoch sind auch auf Mallorca in den letzten Monaten die Stromkosten um gut 38 Prozent gestiegen.

Ein Garten – das Paradies auf Mallorca

Winterharte Pflanzen und Sträucher sind die beste Wahl für den neuen Garten auf Mallorca. Typische Pflanzen sind Oleander, Zitrusbäume, Zypressen, Strauchrosen und Taglilien. Sie sorgen für ein mediterranes Flair. Auch rustikale Steingärten und Pflanztöpfe aus Terrakotta sind ideal, um den Garten auf Mallorca-Feeling zu trimmen. Nicht nur die Pflanzen lieben Mallorca – auch die Menschen, denn laut Statistik hat der Bevölkerungszuwachs um 25 Prozent zugelegt.