Neuerscheinung der Publikation »about: documenta – Ausstellung in der Neuen Galerie«

Die kürzlich erschienene Publikation »about: documenta – Ausstellung in der Neuen Galerie« der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) dient als anschauliche Begleit-Broschüre zur gleichnamigen Dauerausstellung.

Sie gibt Einblicke in die Ausstellung und legt den Fokus dabei auf die präsentierten Kunstwerke. Überdies werden auch Sammlungen und Werke vorgestellt, die aktuell nicht in der Neuen Galerie gezeigt werden können, in der Geschichte der documenta jedoch eine wichtige Bedeutung haben.

Einleitend informiert die Broschüre über die Idee und den Beginn der documenta durch Initiative von Arnold Bode im Jahr 1955. Des Weiteren wird die gemeinsame Geschichte der documenta und der Neuen Galerie dargestellt. Angelehnt an die Dauerausstellung, bildet ein ausführlicher chronologischer Rundgang durch die Ausrichtungsjahre der documenta das Kernstück der Broschüre. Dabei wird auch die aktuelle documenta fifteen thematisiert, deren Kurator*innen 2019 eigens einen Raum in der Dauerausstellung eingerichtet haben.

Die Publikation besticht durch ihr handliches Taschenbuchformat und umfasst 120 Seiten. Sie ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erhältlich. Der Kaufpreis beträgt 9,90€.

Die Dauerausstellung »about: documenta« ist in Kooperation mit der documenta und Museum Fridericianum gGmbH und dem documenta archiv entwickelt worden.