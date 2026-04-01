Ostern steht vor der Tür … aber was kommt danach?!

Kassel bekommt ein neues Sonntagshighlight: Mit „BRUNCH’N BEATS“ feiert am 12. April 2026 ein internationales Event-Format seine Premiere im Hallenbad Ost. Die Mischung aus hochwertigem Food, Daydrinking und Disco-House schließt die Lücke zwischen klassischem Sonntagsbrunch und Club-Event.

Ostern ist traditionell für die Familie reserviert – doch was passiert am Sonntag danach? Wer keine Lust auf einen steifen, traditionellen Brunch hat, aber für den Club am Sonntagmorgen vielleicht doch zu müde ist, bekommt in Kassel nun die perfekte Alternative geboten. Am 12. April 2026 laden Hallenbad Ost Events und G&B Live Ventures zur ersten Ausgabe von BRUNCH’N BEATS ein.

Nicht nur essen, sondern erleben

Das Konzept, das in Metropolen bereits extrem erfolgreich ist, bringt entspannten Sonntags-Swing in eine der außergewöhnlichsten Locations der documenta-Stadt. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr verwandelt sich das Hallenbad Ost in eine lässige Daydrinking-Oase.

Kulinarisch lässt die Funk Food Factory keine Wünsche offen: Die Gäste erwartet ein opulentes Buffet, das Frühstücksklassiker nahtlos mit warmen Lunch-Gerichten verbindet. Abgerundet wird das Angebot durch Live-Cooking-Stationen und süße Dessert-Specials. Der Clou: Die Basis-Getränke wie Kaffee, Tee, Wasser und Säfte sind im Ticketpreis bereits inkludiert.

Disco, Daydrinking & Chill-Out

Während man schlemmt oder an der Bar steht, sorgt DJ Marlin für den passenden Soundtrack. Mit einem Set aus groovy, soulful und melodic Disco & House Music liefert er genau die richtige Energie – unaufdringlich genug für gute Gespräche, aber treibend genug, um den Sonntag gebührend zu feiern. Wer nach einer langen Samstagnacht entspannt „auskatern“ möchte oder einfach Lust auf geselliges Daydrinking mit Freunden hat, ist an der separaten Bar bestens aufgehoben. Hier gibt es (exklusive des Ticketpreises) kühle Drinks wie Aperol, Lillet, Wein und Bier.

Der Auftakt für mehr?

BRUNCH’N BEATS geht zunächst als Pilotprojekt an den Start. Doch die Veranstalter haben große Pläne: Wenn das Format von den Kasselerinnen und Kasselern gut angenommen wird, soll es zu einer festen Institution werden. Dabei will man musikalisch und thematisch flexibel bleiben. Zukünftige Ausgaben könnten das hippe Brunch-Erlebnis dann mit Electro, Hip-Hop oder auch mal Comedy und Schlager kombinieren.

Wer bei der Premiere dabei sein möchte, sollte schnell sein. Die Plätze sind limitiert und die heiß begehrten Early-Bird-Tickets bereits im Vorverkauf.

📌 BRUNCH’N BEATS – Auf einen Blick: