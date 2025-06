SuG 2025 in Kassel: Festival für Fotografie, Kunst und kulturellen Austausch

Am 5. Juli 2025 wird Kassel erneut zum Treffpunkt für Fotografiebegeisterte, Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende. Das SuG – Das Foto Event bietet eine vielfältige Mischung aus Fotografie, Bildender Kunst, Performance, Musik und interkulturellem Austausch. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Fotografie als kreative Ausdrucksform erleben und mit anderen teilen möchten.

Fotografie und Tierisches im Fokus

Fotografische Highlights erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem bei Shootings mit Ponys. Nicole bringt auch in diesem Jahr zwei ihrer Tiere mit auf das Gelände und ermöglicht authentische Aufnahmen mit märchenhaftem oder western-inspiriertem Flair.

Ausstellung zeitgenössischer Kunst

Erstmals ist eine Kunstausstellung Bestandteil des Programms. Die Künstlerin Nina Groth (BasementArtbyNina) zeigt Werke mit Tiefenstruktur, gearbeitet mit Materialien wie Sand, Marmormehl und Schlagmetall. Ergänzend präsentiert die ukrainische Fotografin Stanislava eine Serie eindrucksvoller Aufnahmen, die die Veränderungen in ihrer Heimatstadt Kyiv seit Beginn des Krieges dokumentieren.

Pyrotechnik und Feuerkunst

Für visuelle Highlights sorgen Frank Rehrmann von Pyrotormance mit einer professionellen Pyroshow sowie das Duo Circles of Mystery mit einer künstlerischen Feuerperformance. Beide Programmpunkte verbinden Technik, Bewegung und Licht zu eindrucksvollen Bühnenerlebnissen.

Lokale Fotokultur

Die Urban-Explorer-Gruppe Raccoon Rebells zeigt ihre eindrucksvollen Lost-Place-Fotografien. Die Fotoszene Kassel e.V. ist ebenfalls vertreten – mit Infostand, Mini-Fotostudio und dem Angebot zum fachlichen Austausch rund um das Thema Fotografie.

Bewegung, Körperkunst und Workshops

Das Flow and Spin Studio bietet Einblicke in die Bereiche Poledance, Aerial Hoop und Akrobatik. Besucherinnen und Besucher können an Workshops teilnehmen oder das Geschehen fotografisch dokumentieren. Auch Models erhalten die Möglichkeit, sich unter professioneller Anleitung in Szene zu setzen.



Festivalauftakt mit Bewegung

Bereits vor dem offiziellen Beginn lädt Sportwissenschaftlerin Vanessa zu einem gemeinsamen Warm-up ein. Ihr Fokus liegt auf Yoga, das nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Ausgeglichenheit fördert. Alle Teilnehmenden werden gebeten, eine eigene Sportmatte mitzubringen.





Internationale Musik- und Kulturbeiträge

Mit Véronique Kouassi von Afriqkassel wird ein vielfältiges Kulturprogramm aus der Elfenbeinküste präsentiert. Dazu zählen landestypische Speisen, traditioneller Schmuck, Mode sowie musikalische Beiträge. Für den musikalischen Rahmen sorgen zudem die Tänzerin Shahena mit orientalischem Tanz, der Musiker Kling Cheroke aus Guinea mit Reggae- und Dancehall-Einflüssen sowie die Kasseler Deutschrockband V4A, die 2025 ebenfalls auf dem Wacken Open Air auftritt.





Mittelalterliches Handwerk und Mitmachangebote

Auf dem Mittelalterplatz gibt es Gelegenheit zum Bogenschießen für Groß und Klein. Zudem ist Michas Hobby-Schnitzerey mit einer Live-Schnitzerei vertreten. Hier können Besucherinnen und Besucher miterleben, wie kunstvolle Objekte aus Holz entstehen. Die handgefertigten Unikate sind käuflich zu erwerben und bieten zugleich attraktive Motive für die Fotografie.

Eintritt und Ticketinformationen

Tickets sind ab 20 Euro erhältlich. Der Erwerb erfolgt per PayPal an die Adresse:

chaoshirschphotography@gmx.de

Nach Zahlungseingang wird die Eintrittskarte digital zugesandt.

Anreise und Geländeinformationen

Adresse: Waldauer Fußweg 100, Kassel

Festivalbeginn: Samstag, 5. Juli 2025, ab 12 Uhr

Camping: Bereits ab Freitag, 4. Juli 2025, ab 18 Uhr geöffnet. Fest installierte WCs und Duschen sind vorhanden.

Anreise mit dem Auto:

Kostenlose Parkplätze stehen direkt am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

Die zentrale Lage ermöglicht eine gute Erreichbarkeit.

Anreise mit dem ÖPNV (KVG, Buslinie 12):

Samstags zwischen 09:13 und 20:00 Uhr im 30-Minuten-Takt

Nahegelegene Haltestellen: „Waldauer Weg“ oder „Gesamtschule Waldau“

Hinweis: Der Busbetrieb endet gegen 20 Uhr. Alternativ stehen Taxis oder der Campingplatz zur Verfügung.

Empfehlung:

Frühzeitige Anreise am Freitagabend zur Nutzung des Campingplatzes

Teilnahme am Warm-up und Festivalstart ab Samstagmittag

Übernachtungsmöglichkeit auf dem Gelände zur entspannten Rückreise

