Glanzvolles Diwali-Fest im Himalaya – Ein Abend voller Licht, Tanz und Begegnung

Am 2. November lud die Deutsch-Indische Gesellschaft Kassel gemeinsam mit dem Restaurant Himalaya zum traditionellen Lichterfest Diwali ein – und zahlreiche Gäste folgten der Einladung zu einem Abend voller Farben, Klänge und kulinarischer Genüsse.

Zum Auftakt wurden die Besucherinnen und Besucher mit einem herzlichen Sektempfang begrüßt, der bereits zu Beginn für festliche Stimmung und anregende Gespräche sorgte.

Anschließend erwartete die Gäste ein reichhaltiges Buffet mit einer Vielfalt an Fleisch-, vegetarischen und veganen Gerichten sowie köstlichen indischen Süßspeisen – ein wahres Fest für alle Sinne.

Ein besonderes Highlight des Programms war die grandiose Tanzdarbietung von Kathak Soul Dance, die das Publikum mit Anmut, Rhythmus und Ausdruckskraft verzauberte. Die Tänzerinnen verstanden es meisterhaft, traditionelle indische Tanzkunst mit moderner Energie zu verbinden – ein Auftritt, der noch lange in Erinnerung bleibt.

Begleitet wurde der Abend von traditioneller indischer Musik, stimmungsvoller Beleuchtung und herzlichen Begegnungen. Das Fest des Lichts, der Freude und des Miteinanders wurde so zu einem unvergesslichen Erlebnis, das die kulturelle Vielfalt und Freundschaft zwischen Indien und Deutschland eindrucksvoll widerspiegelte.

© NHR