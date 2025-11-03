Glanzvolles Diwali-Fest im Himalaya – Ein Abend voller Licht, Tanz und Begegnung

Glanzvolles Diwali-Fest im Himalaya – Ein Abend voller Licht, Tanz und Begegnung

Am 2. November lud die Deutsch-Indische Gesellschaft Kassel gemeinsam mit dem Restaurant Himalaya zum traditionellen Lichterfest Diwali ein – und zahlreiche Gäste folgten der Einladung zu einem Abend voller Farben, Klänge und kulinarischer Genüsse.

Zum Auftakt wurden die Besucherinnen und Besucher mit einem herzlichen Sektempfang begrüßt, der bereits zu Beginn für festliche Stimmung und anregende Gespräche sorgte.

Anschließend erwartete die Gäste ein reichhaltiges Buffet mit einer Vielfalt an Fleisch-, vegetarischen und veganen Gerichten sowie köstlichen indischen Süßspeisen – ein wahres Fest für alle Sinne.

Ein besonderes Highlight des Programms war die grandiose Tanzdarbietung von Kathak Soul Dance, die das Publikum mit Anmut, Rhythmus und Ausdruckskraft verzauberte. Die Tänzerinnen verstanden es meisterhaft, traditionelle indische Tanzkunst mit moderner Energie zu verbinden – ein Auftritt, der noch lange in Erinnerung bleibt.

Begleitet wurde der Abend von traditioneller indischer Musik, stimmungsvoller Beleuchtung und herzlichen Begegnungen. Das Fest des Lichts, der Freude und des Miteinanders wurde so zu einem unvergesslichen Erlebnis, das die kulturelle Vielfalt und Freundschaft zwischen Indien und Deutschland eindrucksvoll widerspiegelte.

© NHR

 

Diwali-2
Diwali-07616
Diwali-07635
Diwali-
Diwali-07634
Diwali-07638
Diwali-07676
Diwali-07654
Diwali-07664
Diwali-07644
Diwali-07651
Diwali-07670
Diwali-07680
Diwali-07705
Diwali-07703
Diwali-07710
Diwali-07694
Diwali-07687
Diwali-07718
Diwali-07721
Diwali-07723
Diwali-07728
Diwali-07735
Diwali-07796

NHR

