Blaze Bayley live in Kassel – Ein Abend voller Heavy-Metal-Power

Am Donnerstag, den 22. Mai 2025, bebte die Goldgrube Kassel, als 98Records und Masters of Cassel zum Metal-Highlight des Jahres luden: Blaze Bayley, ehemaliger Sänger von Iron Maiden, machte im Rahmen seiner Silicon Messiah – 25th Anniversary Tour Station in Kassel.

Im Zentrum des Abends stand Bayleys Kultalbum Silicon Messiah, das als eines seiner besten Soloalben gilt. Doch auch Klassiker aus seiner Maiden-Ära fehlten nicht und sorgten für Begeisterung im Publikum. Mit kraftvoller Stimme, energiegeladener Präsenz und spürbarer Nähe zum Publikum bewies Bayley, dass er auch 25 Jahre nach dem Albumrelease noch eine feste Größe der internationalen Metal-Szene ist. Unterstützt wurde er von einer spielfreudigen Band, die seine Songs mit Präzision und Druck auf die Bühne brachte.

Für den perfekten Einstieg sorgte die britische Band Prymå – ein aufstrebender Heavy Rock/Metal-Act aus Herne Bay (Kent) im Südosten Englands. Die vierköpfige Formation um Sängerin Gabrielle George, Gitarrist Max Raven, Bassist Anthony Durrant und Drummer Dominic Smith überzeugte mit einem dynamischen Mix aus Groove, Thrash und Gothic Metal.

Prymå kombinieren wuchtige Riffs mit melodischem Gesang, einer dunklen Grundstimmung und experimentellen Songstrukturen. Ihre Songs sind alles andere als vorhersehbar – sie schaffen atmosphärische Spannungsbögen, die zwischen punkigem Metal, grungigen Elementen und Black-Sabbath-artigen Riffs pendeln. Kein Wunder, dass sie in einem Interview ihren Stil als „The Razor’s Edge“ beschrieben – roh, intensiv und mit Ecken und Kanten. Auch live beeindruckte die Band mit starker Bühnenpräsenz und einem Sound, der hängen bleibt.

Fazit: Ein starker Abend für die Kasseler Metal-Szene, der klassische Metal-Größen und frische, internationale Newcomer gekonnt miteinander verband. Blaze Bayley bleibt ein Erlebnis – und Prymå eine Band, die man im Auge behalten sollte.

Text © NHR Fotos © NHR & Marcel Hirsch