Glitzer, Glamour & ESC-Fieber – Die große Party im Hallenbad Ost

Am Samstag, dem 17. Mai 2025, verwandelte sich das Hallenbad Ost in Kassel in die angesagte ESC-Party-Location. Bei freiem Eintritt trafen sich zahlreiche ESC-Fans, um gemeinsam das große Finale des Eurovision Song Contests live aus Basel auf Großbildleinwand zu verfolgen.

Für ausgelassene Stimmung sorgte Stargast und Moderator Julian F. M. Stoeckel, bekannt aus dem RTL-Dschungelcamp, der mit Charme und Witz durch den Abend führte. Für die musikalische Begleitung sorgte DJ Captain No Pants aus Bremen mit einem energiegeladenen Set.

Mit viel Glitzer und Glamour wurde die Party im Hallenbad Ost zu einem echten Highlight des Jahres. Jonathan Bley (Marketing, Hallenbad Ost Events) und Mitorganisatorin Sandy Bley zeigten sich sehr erfreut über den großen Zuspruch zur Veranstaltung.

Der Eurovision Song Contest 2025 wurde von JJ aus Österreich gewonnen. Der 24-jährige Opernsänger überzeugte mit seinem Song „Wasted Love“, einer Mischung aus Klassik und Pop, und sicherte sich mit 436 Punkten den Gesamtsieg. Besonders stark war seine Leistung in der Jurywertung, in der er 258 Punkte erhielt. Israel belegte den zweiten Platz mit Yuval Raphael und dem Song „New Day Will Rise“.

Für diejenigen, die das Erlebnis noch exklusiver genießen wollten, gab es VIP-Tickets für 27,50 €, die einen Welcome-Drink, Sitzplätze in der VIP-Area, eine 5-Stunden-All-You-Can-Drink-Pauschale sowie eine Sweet-&-Salty-Bar enthielten. Das Highlight: ein Meet & Greet mit Julian F. M. Stoeckel, das viele Fans nutzten, um ihrem Star näher zu kommen.

Das Hallenbad Ost bewies einmal mehr, dass es die perfekte Location für ESC-Partys ist – bunt, lebendig und mit einer tollen Community.

Bilder&Text © NHR