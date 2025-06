Sommer, Sounds und Zusammenhalt – D116 feiert ein Jahrzehnt Kultur

Kassel-Niederzwehren – Der Musik- und Kulturverein D116 e.V. feierte sein zehnjähriges Bestehen mit einem Fest, das den Geist und die Vielfalt der Kasseler Kulturszene lebendig werden ließ. Unter dem Motto „Das müssen wir mit euch feiern“ kamen am Vereinsstandort in der Dennhäuser Straße Menschen aller Altersgruppen zusammen, um Musik, Gemeinschaft und kulturelles Miteinander zu erleben. Nach einer Ansprache der 1. Vorsitzenden Gaby Kraus nahm das bunte Fest seinen Lauf und verwandelte den Platz rund um das Vereinsgelände in eine lebendige Begegnungsfläche für Musikliebhaber*innen, Kreative und Nachbarschaft.

Musik für alle Sinne

Für musikalische Highlights sorgten Franklin D., Das Trio, Keep Mars Red, Just 4 Fun und die Happy Ukuleles. Jede Formation brachte ihren ganz eigenen Stil mit – von sanften Tönen bis hin zu rockigen Rhythmen war für jeden Geschmack etwas dabei. So spiegelte das abwechslungsreiche Programm die Vielfalt wider, die der Verein D116 in den vergangenen zehn Jahren gefördert und zusammengebracht hat.

Kultur mit Herz und Konzept

Doch nicht nur die Musik machte den Tag besonders: Eine Tombola ohne Nieten lockte mit zahlreichen Gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgte ein Grill zum Selbstgrillen. Bei hochsommerlichen Temperaturen und einem kühlen Getränk herrschte eine super Stimmung auf der Fläche. Die Gäste genossen das Wetter, kamen ins Gespräch, lauschten der Musik – und feierten den Verein mit sichtlicher Begeisterung.

Ein Ort, der verbindet

Was diesen Tag besonders machte, war die familiäre Atmosphäre, die der Verein seit jeher ausstrahlt. D116 hat sich in einem Jahrzehnt zu einer festen Größe der Kasseler Kulturlandschaft entwickelt – als Plattform für Musiker*innen, Ort für Jam-Sessions, kreative Ideen und generationsübergreifende Begegnungen.

Rückblick mit Zukunft

Das Jubiläumsfest war nicht nur ein Rückblick auf zehn Jahre kulturelles Engagement, sondern auch ein Ausblick: Der Verein bleibt aktiv, offen und vielfältig – mit dem Ziel, auch in den kommenden Jahren Musik und Kultur in Kassel Raum zu geben.

