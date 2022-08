Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+ veranstaltet Melsunger Aktiv- & Gesundheitswoche

Die „Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+ GmbH wurde im November 2020 von OptiMedis gegründet.

Das Hamburger Unternehmen ist auf innovative Strukturen, Analytik und Forschung im Gesundheitswesen spezialisiert und über die deutschen Grenzen hinaus bekannt für sein umfassendes Modell integrierter, regionaler Gesundheitsnetzwerke, wie „Gesundes Kinzigtal“ oder „Gesunder Werra-Meißner-Kreis“. Hinter OptiMedis steht der aus Nordhessen stammende Gesundheitswissenschaftler und Apotheker Dr. h.c. Helmut Hildebrandt.

Möglich wurde der Aufbau des „Gesunden Schwalm-Eder-Kreis+“ durch die Kooperation mit der BKK B. Braun Aesculap, mit einem „Integrierten Versorgungsvertrag“. Dadurch hat der Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+, die Möglichkeit gemeinsam die Gesundheitsversorgung im Schwalm-Eder-Kreis neu auszurichten und die im Gesundheitswesen Tätigen zu entlasten.

Bei der Aktiv- und Gesundheitswoche vom 5. bis 10. September 2022 werden täglich Sportkurse, Workshops und Vorträge zu unterschiedlichen

Schwerpunkten an der Fuldaterrasse angeboten. Sämtliche Kurse, Workshops, Vorträge und Beratungen während der Aktiv- und Gesundheitswoche sind kostenfrei. Hier kann man das vollständige Programm einsehen: https://www.gesunder-sek-plus.de/melsunger-aktiv-und-gesundheitswoche/

Veranstaltungsort ist die Fuldaterrasse am Sand in Melsungen. Als Orientierung, kann die Navigationsadresse der Geschäftsstelle des „Gesunden Schwalm-Eder-Kreis+ (Sandstraße 9) genutzt werden.

Wir waren bereits vorab in der Geschäftsstelle des „Gesunden Schwalm-Eder-Kreis+“ , sowie am Veranstaltungsort und konnten mit Geschäftsstellenleiter Johann Hirsch, sowie mit der renommierten Referentin Sandra Werner, MBA ein Interview – anlässlich der Aktiv- und Gesundheitswoche vom 5. bis 10. September 2022 in Melsungen führen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.