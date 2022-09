Kurzfristige Bauarbeiten: Fahrten der Linie RT1 entfallen morgen Abend

Kassel, 1. September 2022. Aufgrund kurzfristig erforderlicher Bauarbeiten der DB AG entfallen am morgigen Freitag, 2. September, die Züge der Linie RT1 (Kassel – Hofgeismar-Hümme) ab etwa 21 Uhr zwischen Kassel Hauptbahnhof und dem Bahnhof Hofgeismar in beiden Richtungen.

Die RTG bietet an diesem Abend bis Betriebsschluss Busse im Ersatzverkehr an. Diese verkehren zwischen der Haltestelle „Königsplatz/Mauerstraße“ in Kassel mit Halt am Kasseler Hauptbahnhof (Bussteig B) und Hofgeismar-Hümme in beiden Richtungen.

Die Haltestellen „Kassel-Kirchditmold“, „Jungfernkopf“ und „Vellmar-Osterberg/EKZ“ können von den Bussen nicht angefahren werden. Fahrgäste können auf die Linie RT4 (Kassel – Wolfhagen) ausweichen. An allen anderen Stationen halten die Busse am jeweiligen Bahnhof.

Die RTG bittet Fahrgäste, sich über die Fahrzeiten der Schienen-Ersatzbusse in der NVV-Fahrplanauskunft unter www.nvv.de oder in der NVV-App zu informieren. Die Fahrplantabelle der Ersatzbusse ist dort verlinkt, die Zeiten der elektronischen Auskunft selbst konnten aufgrund der Kurzfristigkeit nicht angepasst werden.

PM: RTG mbH