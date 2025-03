Dritter Sieg im dritten Spiel: Huskies sichern sich mit Heimsieg Matchpucks

Am Sonntagabend empfingen die Kassel Huskies die Wölfe aus Freiburg zum zweiten Mal in der Serie. Nach einem torlosen, aber hitzigen ersten Drittel gingen die Gäste früh im Mittelabschnitt in Führung. Doch Thiel glich durch eine Einzelaktion aus, bevor Garlent und Keck im Schlussdrittel den Sieg sicherten. Damit führen die Huskies die Serie nun mit 3:0.

Spielverlauf

Die Huskies setzten Freiburg von Beginn an unter Druck, waren jedoch nicht zwingend genug. Die beste Chance der Anfangsphase hatte Garlent, dessen Schlagschuss jedoch nicht voll getroffen wurde (3.). Die Wölfe meldeten sich in der 8. Minute mit einer vergebenen Chance von Billich zu Wort. Kurz vor Drittelende wurde es hitzig: Keck verpasste zunächst eine gute Gelegenheit (18.), bevor er von einem Ellenbogencheck von Ilstedt getroffen wurde, der ungeahndet blieb (19.). Auch nach der Pausensirene kam es zu einer Rudelbildung.

Mit einer Überzahl von über drei Minuten starteten die Gäste in den Mittelabschnitt und nutzten diese durch O’Donnell, der im Slot einen Pass zum 0:1 ablenkte (24.). Die Huskies reagierten mit erhöhtem Druck, blieben aber lange ohne zwingende Abschlüsse. Erst Thiel sorgte durch eine starke Einzelaktion für den Ausgleich: Er eroberte den Puck im Backcheck, drehte sich Richtung Tor und versenkte ins linke obere Eck (32.). Mit diesem 1:1 ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel entschieden die Huskies das Spiel schnell für sich. In der 42. Minute traf Garlent aus spitzem Winkel zum 2:1, als der Puck Hegmann am kurzen Pfosten durchrutschte. Nur drei Minuten später erhöhte Keck nach einem Zuspiel von Mieszkowski auf 3:1 (45.). Der Treffer wurde per Videobeweis auf einen hohen Stock überprüft, blieb aber bestehen.

Anschließend verwalteten die Nordhessen ihre Führung souverän. Freiburg setzte zehn Minuten vor Schluss alles auf eine Karte, nahm den Torhüter im Powerplay vom Eis, konnte die doppelte Überzahl aber nicht nutzen. In der 57. Minute verpasste Kanninen mit einem Bauerntrick die Vorentscheidung, doch da Freiburg erst in der letzten Minute erneut den Torwart herausnahm, war der dritte Huskies-Sieg nicht mehr zu nehmen.

Bereits am Dienstag können die Schlittenhunde in Freiburg den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Tore

0:1 O’Donnell (Gilmour, Ventelä – 24. Min.)

1:1 Thiel (32. Min.)

2:1 Garlent (Keck, Mieszkowski – 42. Min.)

3:1 Keck (Mieszkowski, Garlent – 45. Min.)

PM: KSE Kassel Sport & Entertainment GmbH Bilder © Dirk Krug