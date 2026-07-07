Molière: Die Schule der Frauen Premiere im Schloss Eichhof

Molière auf Hessisch: Das hätte dem französischen Dramatiker mit Hang zur ironischen Gesellschaftskritik gefallen. Mit Michael Quast in der Hauptrolle des reichen Bürgers Arnold kommt ein Protagonist für gelungene Mundart-Adaptionen diverser Klassiker ins Eichhof, der in „Die Schule der Frauen“ dem Stück mit seiner Mischung von Dialekt und strengem Versmaß höchstes Zuschauervergnügen einhaucht.

In der Komödie verspottet Molière die Selbstgefälligkeit seiner Zeitgenossen. Der reiche Bürger Arnold verfolgt die fixe Idee, sich seine ideale Ehefrau zu erschaffen. Dazu lässt er das kleine Mädchen Agnes unberührt von Bildung und weltlichen Einflüssen aufwachsen. Denn die Zukünftige soll keinesfalls klüger und gebildeter sein, als der ihr zugedachte Gatte, er selbst.

Als Horazius, der Sohn eines Geschäftsfreundes, zu Besuch kommt, verliebt er sich in das Mädchen. Er vertraut sich Arnold an und da dieser sich Horazius gegenüber nicht offenbaren kann, geht er durch die Berichte des jungen Mannes über dessen Fortschritte bei Agnes durch alle Höllen der Eifersucht. Es kommt alles anders, denn die vorsätzlich dumm Gehaltene erweist sich als erstaunlich gewitzt und fintenreich.

Gastspiel des Frankfurter Barock am Main-Ensembles

Übersetzung in südhessische Mundart: Wolfgang Deichsel

Regie: Sarah Groß

Info: Presseservice der Bad Hersfelder Festspiele ©Fotos: M.Kittner