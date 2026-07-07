Molière: Die Schule der Frauen Premiere im Schloss Eichhof

Molière: Die Schule der Frauen Premiere im Schloss Eichhof

Molière auf Hessisch: Das hätte dem französischen Dramatiker mit Hang zur ironischen Gesellschaftskritik gefallen. Mit Michael Quast in der Hauptrolle des reichen Bürgers Arnold kommt ein Protagonist für gelungene Mundart-Adaptionen diverser Klassiker ins Eichhof, der in „Die Schule der Frauen“ dem Stück mit seiner Mischung von Dialekt und strengem Versmaß höchstes Zuschauervergnügen einhaucht.

In der Komödie verspottet Molière die Selbstgefälligkeit seiner Zeitgenossen. Der reiche Bürger Arnold verfolgt die fixe Idee, sich seine ideale Ehefrau zu erschaffen. Dazu lässt er das kleine Mädchen Agnes unberührt von Bildung und weltlichen Einflüssen aufwachsen. Denn die Zukünftige soll keinesfalls klüger und gebildeter sein, als der ihr zugedachte Gatte, er selbst.

Als Horazius, der Sohn eines Geschäftsfreundes, zu Besuch kommt, verliebt er sich in das Mädchen. Er vertraut sich Arnold an und da dieser sich Horazius gegenüber nicht offenbaren kann, geht er durch die Berichte des jungen Mannes über dessen Fortschritte bei Agnes durch alle Höllen der Eifersucht. Es kommt alles anders, denn die vorsätzlich dumm Gehaltene erweist sich als erstaunlich gewitzt und fintenreich.

Gastspiel des Frankfurter Barock am Main-Ensembles
Übersetzung in südhessische Mundart: Wolfgang Deichsel
Regie: Sarah Groß

Info: Presseservice der Bad Hersfelder Festspiele    ©Fotos: M.Kittner

1DSC_1786
5DSC_1826
3DSC_1794
6DSC_1788
7DSC_1806
8DSC_1780
DSC_1731
DSC_1738
DSC_1746
2DSC_1726
DSC_1754
DSC_1762
DSC_1763
DSC_1769
DSC_1774
DSC_1813
DSC_1871
DSC_1887
DSC_1891
DSC_1900
[Zeige eine Slideshow]

 

Manfred Kittner

Noch eine gefeierte Premiere bei den Bad Hersfelder Festspielen: Lysistrata

Noch eine gefeierte Premiere bei den Bad Hersfelder Festspielen: Lysistrata

Premiere bei den 75. Bad Herdfelder Festspielen : Parzival oder Die Suche nach dem Heiligen Gral

Premiere bei den 75. Bad Herdfelder Festspielen : Parzival oder Die Suche nach dem Heiligen Gral

Pipi Langstrumpf wirbelt über die Bühne und begeistert Jung und Alt

Pipi Langstrumpf wirbelt über die Bühne und begeistert Jung und Alt

Probenbeginn bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen

Probenbeginn bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen

„Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza im Schloss Eichhof

„Der Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza im Schloss Eichhof

„Ronja Räubertochter“ feierte mit viel Musik Premiere in der Stiftsruine

„Ronja Räubertochter“ feierte mit viel Musik Premiere in der Stiftsruine

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner