20.000 Besucher, rund 100 Bands und Solomusiker an fünf Tagen, dazu Kabarett im Schlosspark, Poetry-Slam im E-Werk, Kinderprogramm und Walkacts – das Open Flair Festival verspricht auch im kommenden August wieder ein Spektakel der ganz besonderen Art mit einer einzigartigen Mischung aus Live-Musik, Kleinkunst und Comedy. Bestätigt für das 35. Open Flair vom 07.-11.08. 2019 sind DIE TOTEN HOSEN, DIE FANTASTISCHEN VIER, THE OFFSPRING, BULLET FOR MY VALENTINE, GOOD CHARLOTTE, BOSSE, ENTER SHIKARI, VON WEGEN LISBETH, DONOTS, NOTHING BUT THIEVES, MUFF POTTER, OF MICE & MEN, ESKIMO CALLBOY, BEYOND THE BLACK, ZEBRAHEAD und viele andere.

Zum elften Mal in Folge ausverkauft und eine phänomenale Stimmung sowohl bei den Künstlern als auch bei den über 1.700 ehrenamtlichen Mitarbeitern und dem besten Festivalpublikum der Welt – das war das Open Flair 2018. Und die Vorfreude auf das 35. Open Flair Festival vom 07. bis 11. August 2019 setzte dort einmal mehr nahtlos an: Gerade einmal drei Tage nach Festivalschluss waren bereits 10.000 Tickets verkauft.

Was 1985 als kleines Festival der Region begann, hat sich längst zu einem bunten Spitzenspektakel mit internationaler Ausstrahlung entwickelt. Rund 200 akkreditierte Medienvertreter aus ganz Deutschland und darüber hinaus berichten alljährlich vom Open Flair. Das Visions Magazin zählt es sogar zu seinen auserwählten „Herzensfestivals“ und Besucher wie Bands zeigen sich begeistert von dem besonderen Flair. In den vergangenen Jahren konnten nationale und internationale Top-Acts wie Iggy & The Stooges, Korn, Limp Bizkit, Die Ärzte, Billy Talent, Beatsteaks, Seeed, Kraftklub, Marteria, Rise Against, Biffy Clyro und viele mehr ins nordhessische Eschwege geholt werden.

Neben dem Hauptgelände und dem Schlosspark bietet das Open Flair seit 2009 zudem ein Gelände direkt an Hessens zweitgrößten See, dem Werratalsee. Auf und vor der Seebühne wird das Festival bereits am Mittwoch mit einer Warm-up-Party eröffnet. Auch Donnerstag, Freitag und Samstag wird dort ein perfekt gerahmtes Live-Programm geboten. Ob Hauptgelände oder Seebühne, Schlosspark oder Campingplatz – alles ist nur wenige Minuten von der historischen Fachwerkstadt und den Einkaufsmöglichkeiten Eschweges entfernt. Ein so innenstadtnahes Festival findet man in dieser Größenordnung kein zweites Mal in Deutschland!

Auch vom 07. bis 11. August 2019 wird das Open Flair wieder mit einem hochkarätigen und breit gefächerten Programm begeistern. Bereits bestätigt sind DIE TOTEN HOSEN, DIE FANTASTISCHEN VIER, THE OFFSPRING, BULLET FOR MY VALENTINE, GOOD CHARLOTTE, BOSSE, ENTER SHIKARI, VON WEGEN LISBETH, DONOTS, NOTHING BUT THIEVES, MUFF POTTER, OF MICE & MEN, ESKIMO CALLBOY, BEYOND THE BLACK, ZEBRAHEAD, TEESY, YUNGBLUD, FUNNY VAN DANNEN, DIE KASSIERER, RUSSKAJA, FRITTENBUDE, WINGENFELDER, SWISS & DIE ANDERN, THE STORY SO FAR, SONDASCHULE, DEAF HAVANA, MONSTERS OF LIEDERMACHING, ZSK, PYOGENESIS, MEGALOH, DAVE HAUSE & THE MERMAID, SHAME und viele andere.

Darüber hinaus präsentiert das Open Flair neben einem umfangreichen Kinderprogramm auch 2019 wieder hervorragende Kleinkunst- und Comedy-Acts im Schlosspark, Walkacts in der gesamten Stadt sowie Poetry-Slam und vieles mehr im E-Werk und seit 2017 auch einen Elektrogarten und die Hofbühne.

Das Open Flair 2019 kann kommen – Wir sehen uns in Eschwege!