COVID-19 Fallzahlen:

Bestätigte Fälle weltweit1: 3.196.664 (Vergleich zum 29.04.2020: + 71.397)

Todesfälle weltweit1: 227.723 (Vergleich zum 29.04.2020: + 10.360)

Bestätigte Fälle in Deutschland2: 159.119 (Vergleich zum 29.04.2020: + 1.478)

Todesfälle in Deutschland2: 6.288 (Vergleich zum 29.04.2020: + 173)

Bestätigte Fälle in Hessen3: 8.304 (Vergleich zum 29.04.2020: + 119)

Todesfälle in Hessen3: 353 (Vergleich zum 29.04.2020: + 7)

1 Johns Hopkins University (abgerufen 10:30 Uhr)

2 Robert Koch-Institut (Meldedaten, Stand 00:00 Uhr)

3 HLPUG (Meldedaten, Stand 10:30 Uhr – Hinweis: Zahlen können von den Zahlen, die durch das RKI veröffentlicht werden, abweichen aufgrund verschiedener Auslesezeitpunkte.)

Fallzahlen COVID-19 in Hessen

Übersicht bestätigte COVID-19-Fälle in Hessen inklusive 7-Tage-Inzidenz (Tabelle 1)

kumuliert letzte 7 Tage Kreis/Stadt bestätigte

Fälle Todes-

fälle Inzi-

denz bestätigte

Fälle Inzi-

denz LK Bergstraße 309 2 114 13 5 LK Darmstadt-Dieburg 358 14 120 15 5 LK Fulda 298 11 134 4 2 LK Gießen 219 3 81 9 3 LK Groß-Gerau 418 7 152 30 11 LK Hersfeld-Rotenburg 194 22 161 0 0 LK Hochtaunuskreis 238 5 100 7 3 LK Kassel 322 22 139 31 13 LK Lahn-Dill-Kreis 334 15 132 9 4 LK Limburg-Weilburg 263 2 153 19 11 LK Main-Kinzig-Kreis 609 30 145 57 14 LK Main-Taunus-Kreis 264 6 111 21 9 LK Marburg-Biedenkopf 181 2 73 2 1 LK Odenwaldkreis 351 48 362 41 42 LK Offenbach 461 26 130 39 11 LK Rheingau-Taunus-Kreis 195 3 104 4 2 LK Schwalm-Eder-Kreis 466 29 259 25 14 LK Vogelsbergkreis 121 5 114 3 3 LK Waldeck-Frankenberg 143 3 91 1 1 LK Werra-Meißner-Kreis 171 12 170 21 21 LK Wetteraukreis 266 12 87 6 2 SK Darmstadt 198 11 124 11 7 SK Frankfurt am Main 1259 40 166 89 12 SK Kassel 257 6 128 48 24 SK Offenbach 95 7 73 20 15 SK Wiesbaden 314 10 113 23 8 Gesamtergebnis 8304 353 132 548 9

Die Inzidenz beschreibt die in einem bestimmten Zeitraum neu aufgetretene Anzahl an Krankheitsfällen in einer definierten Population. Sie wird meist pro 100.000 Einwohner angegeben.

Die kumulierte Inzidenz umfasst alle bisher gemeldeten bestätigten Fälle in Hessen pro 100.000 Einwohner und die 7-Tage-Inzidenz beschreibt alle bestätigten Fälle von heute und der vorangegangenen sechs Tage in Hessen pro 100.000 Einwohner.

Abbildung 1. Darstellung der bestätigten COVID-19-Fälle in Hessen nach Meldedatum