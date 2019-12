Was wird alles in einer ambulanten Tagespflegeeinrichtung organisiert und wie erleben die Klienten den Alltag in einer ambulanten Tagespflegeeinrichtung?

Diese und viele weitere Fragen, haben wir dem Leiter, dem Personal und Klienten des Tagespflegdienst Stern gestellt.

Neben der Betreuungsmöglichkeit im Tagespflegedienst in der Leipzigerstraße 19 bietet der Pflegedienst auch die herkömmliche mobile Altenpflege am Standort Glöcknerpfad 46 in Kassel an.

Leitbild des Pflegedienstes:

„Auch wenn in der heutigen Gesellschaft meist die Wirtschaftlichkeit aller Unternehmungen im Vordergrund steht, und dieser Faktor auch für den Betrieb wichtig ist, so soll doch der Grundgedanke allen Handelns das Wohl der Menschen sein, für die wir tätig sind. Die Umsetzung dieser Philosophie beginnt bei der Einstellung der Mitarbeiter zu unseren Kunden und der täglichen Arbeit zu deren Betreuung und Pflege. Die Kunden sind nicht Objekt unserer Tätigkeit, sondern individuelle Persönlichkeiten, die sich uns anvertrauen und unserer täglichen Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Gesellschaft würdigt und umsorgt ihre älteren Mitbürger, indem sie neben vielen anderen Maßnahmen Einrichtungen wie den ambulanten Pflegedienst und die nötigen Mittel zur Verfügung stellt, um damit denjenigen helfen zu können, die unsere Fürsorge und Pflege brauchen. Unsere Aufgabe ist neben der kontinuierlichen Hilfe bei körperlichen, psychischen und seelischen Problemen die Integration, Förderung und Motivation der Kunden. Dabei stellen die Individualität jedes Einzelnen und deren sich häufig ändernde Verfassung eine große Herausforderung dar, der wir uns täglich neu stellen müssen.

Oberstes Ziel der Geschäftsleistung ist, die Mitarbeiter so zu leiten und zu motivieren, dass sie der Umsetzung dieses Leitbildes ihre ganze Aufmerksamkeit und Tatkraft widmen. Unsere Mitarbeiter arbeiten in leistungsfähigen Teams und pflegen eine gute externe und interne Zusammenarbeit. Wir sind für unsere Arbeit qualifiziert und bilden uns ständig weiter. Auf der Grundlage und nach dem Pflegemodell der Monika Grohwinkel und Standards arbeiten wir pflichtbewusst, flexibel und kreativ. Jeder Kunde kann sich auf eine professionelle Ausführung unserer Arbeit verlassen. Unser Grundprinzip ist die Unterstützung der Selbständigkeit durch Hilfe zur Selbsthilfe und die Reaktivierung noch vorhandener Ressourcen.

Maßnahmen der Qualitätssicherung und –Entwicklung werden in unserem Dienst kontinuierlich durchgeführt. Dabei sind wirksame und wirtschaftliche Erbringung von Leistungen der Pflege und Betreuung in bestmöglicher Qualität, entsprechend dem Stand des Wissens und der gesetzlichen Rahmenbedingungen unser Ziel.

Kooperative Führung und Transparenz prägen das Leitbild ebenso wie rücksichtvolles, hilfsbereites und kollegiales Miteinanderumgehen, womit wir eine hohe Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter anstreben.

Mit unseren Kooperationspartnern bauen wir ein vertrauensvolles Verhältnis auf, das gepflegt und erhalten wird.

Wir gehen offen auf Kunden aus anderen Kulturkreisen zu und versuchen gemeinsam nach ihren individuellen Bedürfnissen unsere Versorgung auszurichten. Unser Handeln ist hierbei von gegenseitiger Achtung und Toleranz geprägt.

In unserem Pflegeleitbild haben sich alle Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Pflegediensts „STERN“ zu gemeinsamen Grundsätzen pflegerischen Handelns verpflichtet.“ (Quelle: Pflegedienst Stern)

Wir waren mit der Kamera live vor Ort und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Video.

http://www.ambulanter-pflegedienst-stern.de/