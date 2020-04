Krise auf der Waage: Wie lassen sich Corona-Kilos vermeiden?

Deutschland geht in der Coronakrise endlich einen vorsichtigen Schritt in Richtung Normalität. Spürbar bleibt die Pandemie trotzdem. Kontaktverbote bleiben bestehen und viele nordhessischen Begegnungsorte geschlossen. Auch auf der Waage spürt der ein oder andere die Effekte der Krise. Wie kommt man am besten durch die Corona-Pandemie, ohne zuzunehmen?

Wieso man in der Corona-Krise leichter zunimmt

Das öffentliche Leben liegt brach. Ein Großteil aller Deutschen arbeitet im Home-Office. Das Haus verlassen soll man zur Infektionsprävention am besten nicht und wohin man sich auch wendet, erwarten einen Negativschlagzeilen. Die Coronakrise hat den deutschen Alltag auf den Kopf gestellt. Dass sich auf der Waage Corona-Kilos zeigen, hat in der aktuellen Situation vielerlei Gründe und ist im Grunde ganz normal.

Wegen des Stillstands des öffentlichen Lebens bewegt man sich weniger. Die meiste Zeit des Tages verbringt man in den eigenen vier Wänden, wo Essen jederzeit verfügbar ist und von der Langeweile ablenkt. Über den emotionalen Stress der Krisenzeit tröstet man sich gerne mit ungesunden Snacks hinweg und Einrichtungen wie Fitnessstudios sind seit Wochen geschlossen. Wie soll man bloß durch die Coronakrise kommen, ohne ein paar Kilos zuzunehmen?

So helfen geregelte Essenszeiten gegen Krisenkilos

Die Crux mit den Corona-Kilos beginnt bei den veränderten Essgewohnheiten. In die Arbeit fahren muss man vielerorts nicht mehr. Mit Freunden treffen kann man sich nicht und auch sonst ist der Alltag derzeit relativ unstrukturiert. Das zeigt sich auch beim Essen. Normalerweise ist man gar nicht genug zuhause, um mehr als die gewohnten drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Weil man in der Krise die eigenen vier Wände kaum noch verlässt, nimmt man Speisen zu beliebigen Zeiten ein. Mit einem geregelten Essensplan lässt sich das vermeiden. Die drei Hauptmahlzeiten sollten dringend eingehalten und mit dazwischen geschalteten Pausen eingenommen werden. Statt Snacks und Fast Food bereitet man zumindest einmal am Tag ausgewogene Gerichte aus frischen Zutaten zu. Nicht nur die Essenszeiten, sondern auch der Rest des Tages sollte so gut wie möglich geplant und strukturiert werden. So tritt seltener Langeweile auf, die zum Essen verleiten kann.

Micro-Workouts gegen Stress