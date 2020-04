Da die Tickets weiterhin gültig bleiben, werden wir in Kürze auch unseren Ticketshop wieder eröffnen und unsere restlichen Tickets für das Jahr 2021 anbieten. Bitte beachtet: die Frühbucherphasen werden nicht erneut angeboten, wenn ihr euer Ticket storniert, müsst ihr es erneut zu den jetzt gültigen Preisen erwerben.

Als Ticketkäufer bekommt ihr in den nächsten Tagen eine E-Mail von uns mit weiteren Informationen, wie und zu welchen Fristen ihr euer Ticket kostenfrei stornieren könnt und welche AGB für die Connichi 2021 gelten.

Bei Rückfragen zu den Tickets könnt ihr euch jederzeit mit eurem Anliegen an ticket@connichi.de wenden. Bitte lasst euch ein paar Tage Zeit, bevor ihr Einzelanfragen schickt und kontaktiert uns nur in wirklich wichtigen Fällen. Unser ehrenamtliches Team wird sich demnächst mit euch in Verbindung setzen.

Über Social Media können wir aus Gründen des Datenschutzes leider grundsätzlich keinen Ticket-Support geben.

Wir sind untröstlich und freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr wieder treffen zu können!

Bleibt gesund und passt auf euch und alle die euch lieb sind auf.

Euer Connichi Organisations-Team