Es wurden, Stand 16. März 2020, 14:00 Uhr, in Hessen insgesamt 342 SARS-CoV-2-Fälle bestätigt.

Landkreis/Stadt Fälle bis gestern Neu heute Gesamt Bergstraße 18 1 19 Darmstadt (Stadt) 6 – 6 Darmstadt-Dieburg 6 – 6 Frankfurt 21 – 21 Fulda 29 9 38 Gießen 13 1 14 Groß-Gerau 10 – 10 Hersfeld-Rotenburg 12 – 12 Hochtaunuskreis 9 9 18 Region Kassel 22 – 22 Lahn-Dill-Kreis 9 9 18 Limburg-Weilburg – 3 3 Main-Kinzig-Kreis 21 – 21 Main-Taunus-Kreis 12 – 12 Marburg-Biedenkopf 23 3 26 Odenwaldkreis 2 – 2 Offenbach (Landkreis) 8 3 11 Offenbach (Stadt) 1 – 1 Rheingau-Taunus-Kreis 18 – 18 Schwalm-Eder-Kreis 15 9 24 Vogelsbergkreis 4 – 4 Waldeck-Frankenberg 8 – 8 Werra-Meißner-Kreis – 1 1 Wetteraukreis 8 – 8 Wiesbaden (Stadt) 7 12 19 Gesamtzahl 342

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Hessen. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die zuständige Landesbehörde (HLPUG), gemäß Infektionsschutzgesetz, an das Robert Koch-Institut übermittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.

PM: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration