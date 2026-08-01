100 Jahre Zissel: Jean Michel Aweh spielt heute beim Festival „Unten am Fluss“

Kassel. Seit 1926 gehört der Zissel zu den größten und beliebtesten Volksfesten Nordhessens. In diesem Jahr feiert das traditionsreiche Heimat und Wasserfest sein 100 jähriges Jubiläum. Vier Tage lang verwandeln sich die Zisselmeile am Auedamm, die Karlsaue und das Fuldaufer in eine große Festmeile mit Live Musik, Fahrgeschäften, kulinarischen Angeboten und maritimem Programm. Zu den Höhepunkten zählen unter anderem das Fackelschwimmen am Samstagabend, der Wasserfestzug am Sonntag sowie das große Abschlussfeuerwerk am Montag.

Mitten im Jubiläumsprogramm ist auch der Kasseler Musiker Jean Michel Aweh zu erleben. Der Gewinner von Das Supertalent 2012 tritt heute, am 1. August, ab 14 Uhr beim Festival „Unten am Fluss“ der Braumanufaktur Steckenpferd auf. Das Festival findet direkt am Fuldaufer auf dem Gelände des Kurbads Jungborn statt und ergänzt das offizielle Zisselprogramm mit Live Musik und besonderer Festivalatmosphäre. Dort steht Jean Michel Aweh nicht nur für einen musikalischen Kurzauftritt auf der Bühne, sondern nimmt sich anschließend auch Zeit für Autogramme und persönliche Gespräche mit seinen Fans.

Im Vorfeld seines Auftritts sprach die Nordhessen Rundschau mit dem sympathischen Musiker.

„Der Zissel gehört einfach dazu.“

Nordhessen Rundschau: Jean Michel, du lebst in Kassel und bist mit der Stadt eng verbunden. Was bedeutet es dir, gerade beim Zissel vor heimischem Publikum aufzutreten?

Jean Michel Aweh:

„Ich bin in Kassel geboren und habe auch nicht vor, von hier wegzugehen. Obwohl meine Eltern und mein Bruder schon lange nicht mehr hier leben, fühle ich mich hier zuhause. Und der Zissel gehört einfach dazu.“

Neue Ziele nach einem frühen Erfolg

Nordhessen Rundschau: Viele kennen dich noch als Gewinner von Das Supertalent. Wie hat sich deine Musik seit 2012 verändert?

Jean Michel Aweh:

„2012 hatte ich das große Glück, viele meiner Ziele als Künstler schon in jungen Jahren zu erreichen. Ich durfte einen eigenen Song in einer Castingshow präsentieren und bekam einen Plattenvertrag. Heute befinde ich mich in einem Prozess, neue Ziele für die Zukunft zu definieren. Ich wünsche mir, dass diese Ziele nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Allgemeinheit einen Nutzen haben.“

Eigene Musik statt Coverversionen

Nordhessen Rundschau: Warum schreibst du lieber eigene Songs, anstatt bekannte Hits zu covern?

Jean Michel Aweh:

„Ich bin kein Musiker, der gut covern kann. Ich weiß bis heute nicht genau, woher dieser eiserne Drang kommt, eigene Titel zu schreiben und dabei stur zu bleiben, anstatt schnelles Geld mit bekannten Welthits zu verdienen. Anfangs nutzte ich die ruhigen Stunden der Nacht, um Texte zu schreiben und zu komponieren. Mittlerweile schreiben sich neue Lieder fast wie von selbst. Es fühlt sich so an, als würden die Ideen von oben kommen, wie auch immer man das verstehen mag.“

Drei neue Lieder für den Zissel

Nordhessen Rundschau: Beim SuG hast du mit neuen Songs begeistert. Worauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher heute freuen?

Jean Michel Aweh:

„Beim SuG habe ich mich sehr wohlgefühlt. Dort habe ich nette Menschen kennengelernt und mich sogar mit Leuten unterhalten, die ihr eigenes Bier brauen. Ich bin Bierfan und mag Bier. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, mit meinem elektronischen Programm zu experimentieren, das ich gerade weiterentwickle. Beim Zissel werde ich drei relativ neue Lieder spielen. Sie sind eher unkonventionell und minimalistisch.“

Der Klangkeller ist ein Stück Heimat

Nordhessen Rundschau: Du bist regelmäßig im Klangkeller Kassel anzutreffen. Was bedeutet dir dieser Ort?

Jean Michel Aweh:

„Der Klangkeller bedeutet mittlerweile ein Stück Heimat für mich. Dort treffe ich nette, gebildete und tolerante Menschen. Es ist ein Ort, an dem man sich musikalisch und sozial weiterentwickeln kann.“

Musik mit Haltung

Jean Michel Aweh hat sich bewusst für seinen eigenen musikalischen Weg entschieden. Statt schnellen Erfolgen nachzujagen, setzt er auf selbst geschriebene Lieder, persönliche Texte und eine künstlerische Handschrift, die sich ständig weiterentwickelt. Seine Konzerte verbinden gefühlvollen Singer Songwriter Stil mit minimalistischen und elektronischen Klängen und überraschen das Publikum immer wieder mit neuen Facetten.

Wer den Kasseler Musiker live erleben möchte, hat heute ab 14 Uhr beim Festival „Unten am Fluss“ am Fuldaufer die Gelegenheit dazu. Neben einem kurzen Live Auftritt nimmt sich Jean Michel Aweh Zeit für Autogramme und Gespräche mit seinen Fans. Damit ist sein Auftritt ein weiterer besonderer Programmpunkt im Jubiläumsjahr „100 Jahre Zissel“ und ein schöner Anlass, den Künstler aus Kassel einmal ganz nah zu erleben.