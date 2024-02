Verbrauch senken: Mit diesen Tipps sparen Sie Wasser im Haushalt

Zwischen 120 und 140 Liter Trinkwasser verbraucht jeder und jede deutsche Staatsangehörige im Durchschnitt pro Tag. Doch ist das wirklich erforderlich? Mit folgenden Tipps und Tricks können Sie die wertvolle Ressource im Alltag schonen und ganz nebenbei noch bares Geld sparen.

Duschen statt Baden

Der Verbrauch pro Kopf passt ziemlich genau in eine Badewanne. Wer also häufig ein Vollbad genießt, verbraucht schon deutlich mehr Wasser als der Durchschnitt. Richtiges Duschen spart viel Wasser und in der kalten Jahreszeit reicht es – je nach körperlicher Aktivität – vielleicht auch aus, nur jeden zweiten Tag unter die Brause zu gehen. So duschen Sie richtig:

Verwenden Sie einen Sparduschkopf (Wasserersparnis bis zu 50 %).

Stellen Sie das Wasser ab, während Sie sich einseifen.

Verzichten Sie auf lange Duscheinheiten. Bei einer fünfminütigen Dauerdusche laufen über 100 Liter sauberes Trinkwasser in den Abfluss.

Geschirr mit der Maschine spülen statt mit der Hand

Auf die Frage, ob ein Maschinenspülgang oder die Handwäsche des täglich anfallenden Abwasches sparsamer ist, gibt es viele unterschiedliche Antworten. Grundsätzlich gilt, dass die Säuberung des Geschirrs in der Spülmaschine deutlich sparsamer und energieschonender ist, als es mit der Hand zu spülen. Aber auf die richtige Nutzung kommt es an. Achten Sie daher auf folgende Punkte:

Lassen Sie Ihren Geschirrspüler nur voll beladen laufen.

Wählen Sie, so oft es geht, das Eco-Programm.

Säubern Sie das Haushaltsgerät regelmäßig und gründlich.

Zähneputzen, Händewaschen & Co.

Zugegebenermaßen, beim Zähneputzen und Händewaschen ist es bequem, das Wasser einfach laufen zu lassen. Aber gerade hier gehen Unmengen des kostbaren Gutes verloren. Auch die Toilettenspülung muss in diese Überlegungen mit einbezogen werden. Mit diesen Tipps sparen Sie nicht nur Wasser, sondern auch Energie:

Verwenden Sie kaltes Wasser zum Händewaschen und Zähneputzen.

Stellen Sie das Wasser zwischendurch ab.

Betätigen Sie, wann immer es möglich ist, nur die Spartaste Ihrer Toilettenspülung.

Waschmaschine richtig nutzen

Die Wäschepflege und -hygiene ist in unserer Gesellschaft besonders wichtig. Dennoch können wir bei genauem Hinsehen auf den ein oder anderen Waschgang verzichten, denn viele Kleidungsstücke können mehrmals getragen werden. Beherzigen Sie daher diese Ratschläge, um Wasser zu sparen:

Schalten Sie Ihre Waschmaschine nur mit voller Beladung ein.

Nutzen Sie niedrige Waschtemperaturen und Eco-Programme.

Entsorgen Sie veraltete Geräte. Sie verbrauchen nicht nur viel Wasser, sondern sind wahre Stromfresser .

Wasser zwei- bis dreimal nutzen

Ihr Obst und Gemüse sollten Sie sorgfältig waschen, so viel steht fest. Doch auch hier laufen viele Liter der knappen Ressource ungenutzt die Abwasserleitungen hinunter. Wenn Sie sich angewöhnen, das Waschwasser aufzufangen, können Sie es weiterverwenden. So gehen Sie vor:

Fangen Sie Obst- und Gemüsewaschwasser in einem geeigneten Gefäß auf.

Nutzen Sie es zum Vorspülen von Geschirr.

Füllen Sie die Gießkanne für Zimmer-, Garten- oder Balkonpflanzen damit auf.

Verwenden Sie das Wasser zum Händewaschen.

Fazit

Für den sorgsamen Umgang mit knappen Ressourcen müssen Sie in der Regel keinen großen Aufwand betreiben. Oft reicht es schon, wenn Sie regelmäßig Ihre Gewohnheiten überprüfen und diese anpassen.