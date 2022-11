Der süße Duft der Kultur: Das Schnupper-Abo ist wieder da!

Vorstellungen mit bis zu 35% Ermäßigung

ab Dienstag, 1. November –

Das Theater-Angebot zum Reinschnuppern, Kennenlernen und Verschenken ist wieder da: Mit dem Schnupper-Abo erhalten Interessierte erste Einblicke in die Theaterwelt. Und damit die Entscheidung nicht zu schwerfällt, stehen gleich fünf Höhepunkte der aktuellen Spielzeit in drei Abo-Varianten zur Auswahl – ganz nach dem individuellen Theater-Geschmack wählbar als Schnupper-Abo-Schauspiel und Schnupper-Abo-Oper oder als Schnupper-Misch-Abo.

Die Abonnements haben keine vertragliche Bindung und erlöschen automatisch nach der letzten Vorstellung. Der Paketpreis beinhaltet einen attraktiven Rabatt von ca. 35% auf den Normalpreis.

Das Schnupper-Abo ist außerdem das nachhaltige Kultur-Geschenk zur Weihnachtszeit, mit dem bis in den Sommer hinein große Theatermomente an die Lieben verschenkt werden können. Das Beste daran: Die Eintrittskarten werden in einem schönen Geschenkumschlag verpackt, dazu gibt es ein Spielzeitbuch sowie eine Theatertasche mit Bleistift und Block. Die Rechnung zum Abonnement wird erst im Januar zugestellt! Das schont den vorweihnachtlichen Geldbeutel.

Die Schnupper-Abos sind ab dem 01.11.2022 direkt in den Abo-Büros im Opernhaus oder auf Bestellung per Mail unter abobuero(a)staatstheater-kassel.de erhältlich.

Abo-Telefon: 0561 1094-333

Mail: abobuero@staatstheater-kassel.de

Öffnungszeiten Abobüro:

Di – Fr 10 – 13 Uhr, 16:30 – 18 Uhr

Sa 10 – 13 Uhr

Staatstheater Kassel

Friedrichsplatz 15

34117 Kassel