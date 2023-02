Mittendrin statt nur dabei: „Die Zauberflöte“

In der Workshopreihe „Mittendrin statt nur dabei“ zeigen Künstler:innen und Mitarbeiter:innen des Staatstheaters Kassel, was es heißt, sich tagtäglich mit darstellender Kunst zu beschäftigen. Sie geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag, vermitteln die Basics ihres Berufsfeldes und bieten die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren und weiterzuentwickeln.

Am 3. und 4. März dreht sich bei „Mittendrin statt nur dabei“ alles um Mozarts „Zauberflöte“. Zusammen mit der Musiktheaterdramaturgin Teresa Martin erarbeiten die Workshop-Teilnehmer:innen ein eigenes Konzept zu Regie, Bühne und Kostümen – und diskutieren die Kasseler Neuinszenierung, in der das Publikum den Vorstellungsverlauf bestimmt.

Workshop-Zeiten : Freitag, 3. März, 16 bis 19 Uhr (anschließend gemeinsamer Vorstellungsbesuch) und Samstag, 4. März, 10 bis 16 Uhr

Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive eines gemeinsamen Vorstellungsbesuchs regulär 95 Euro, für Pädagog:innen 55 Euro und ermäßigt 35 Euro.

Anmeldungen unter plus@staatstheater-kassel.de .

