SEASON 5: Let’s Talk About Blossom & Decay (UA)

Choreografie und Inszenierung: Robozee, Sound: Randomhype, Bühne und Kostüme: Nuphar Barkol, Dramaturgie: Lars Gunnar Anderstam, Thorsten Teubl

Mit Lucie Horná, Safet Mistele, Klil Ela Rotshtain, Kesi Rose Olley Dorey, Shafiki Sseggayi, Tse-Wei Wu (Tänzer:innen und Co-Creators)

Premiere: Freitag, 3. Oktober, 20.15 Uhr, Museum Fridericianum, Rotunde

Kostenloses Sneak In (öffentliche Probe): Dienstag, 30. September, 19 Uhr, Museum Fridericianum, Rotunde

Weitere Vorstellungen im Museum Fridericianum: 11.10. (20.15 Uhr), 19.10. (16 Uhr)

Ab 12. Dezember im TiF – Theater im Fridericianum

TANZ_KASSEL hat als Leitmotiv für die neue Spielzeit das japanische Konzept des Kaika (開花) gewählt: Der Moment der Blüte wird zu einem Symbol für die paradoxe Schönheit, die aus Dunkelheit und Vernichtung hervorgeht, um schließlich wieder in die Zerstörung zu führen. “Let’s Talk about: Blossom & Decay” ist auch der Titel der ersten Premiere: Mit dem neuen Stück von Robozee startet TANZ_KASSEL am 3. Oktober in seine fünfte Saison und setzt damit die 2021 begonnen Reihe „Let’s talk about“ fort.

Christian Zacharas alias Robozee ist eine prägende Figur der Tanz- und Improvisationsszene und trägt als feste Größe in der deutschen Hip-Hop- und Popping-Szene maßgeblich zur Weiterentwicklung dieser Kunstform bei. In „Blossom & Decay“ lässt Robozee die Rhythmen des urbanen Tanzes auf das Spielzeitthema von TANZ_KASSEL stoßen und widmet sich einem der grundlegendsten und doch tiefgründigsten Zyklen des Lebens – dem stetigen Wechsel von Wachstum und Verfall. „Blossom & Decay“ zeigt den fragilen Kampf zwischen Individuum und Gemeinschaft, zwischen Kontrolle und Hingabe und ist ein kraftvolles Statement gegen die Auswirkungen des Kapitalismus auf unser Kollektiv und unseren Körper.

Der Sound von Randomhype alias Christian Düchtel ist dabei mehr als nur ein klanglicher Hintergrund: Er wird zum Nährboden, auf dem sich der Tanz entfaltet. Elektronische, pulsierende Klänge verstärken den Zyklus von Wachstum und Verfall und machen ihn erlebbar.

Die Premiere und die ersten Vorstellungen von „Blossom & Decay“ finden in der Rotunde des Museums Fridericianum statt, bevor die Produktion ab Dezember in der Studiobühne TiF – Theater im Fridericianum gezeigt wird.

Erste Einblicke in „Blossom & Decay“ gibt’s bereits am Dienstag, 30. September, um 19 Uhr bei einem Sneak In, zu dem der Eintritt ausnahmsweise frei ist. Kostenlose Zähltickets für die öffentliche Probe sowie Karten für die Premiere und die nächsten Vorstellungen gibt’s an der Theaterkasse, Tel. (0561) 1094-222, und online unter www.staatstheater-kassel.de.

PM: Juliane Clobes