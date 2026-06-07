Karlskirche wird zur Bühne afrikanischer Kulturen

Am Samstag, dem 6. Juni 2026, erlebte die Open-House-Woche in der Karlskirche Kassel ihren krönenden Höhepunkt. Mit einem Abend, der Nigeria und Eritrea in den Mittelpunkt rückte, fand die Veranstaltungsreihe einen würdigen Höhepunkt.

Den Auftakt machte eine nigerianische Modenschau, präsentiert von concerned-nigerians.org. Die Organisation stellte dabei traditionelle und zeitgenössische Kleidungsstücke vor und gab den Besucherinnen und Besuchern einen lebendigen Einblick in die nigerianische Modewelt.

Im Anschluss übernahm die Eritreische Frauenunion Kassel die Bühne und präsentierte eritreische Tänze. Die Tanzvorführungen spiegelten die reiche Kulturtradition eines Landes wider, dessen neun ethnische Gruppen eine außergewöhnliche Vielfalt an Tanzstilen hervorgebracht haben.

Mit Afrobeats-Musik, die den Abend begleitete, entwickelte sich die Veranstaltung zu einem eindrucksvollen Kulturerlebnis, das die Gäste auf eine musikalische und visuelle Reise durch den afrikanischen Kontinent mitnahm. Die Kombination aus Mode, Tanz und Musik brachte die kulturelle Vielfalt Afrikas auf besondere Weise zum Ausdruck und hinterließ bei den Besucherinnen und Besuchern einen bleibenden Eindruck.

Die Open-House-Woche findet am Sonntag, dem 7. Juni 2026, ihren offiziellen Abschluss. Den Auftakt macht um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Petra Fuhrhans, der die Woche spirituell abrundet. Am Nachmittag lädt ab 14 Uhr eine musikalische Kirchenführung mit Kirchenführerin Annemarie Pietsch-Mainz und Musiker Hans Dinant dazu ein, das Gebäude auf besondere Weise zu erleben. Den Abschluss bildet ab 17 Uhr die Veranstaltung Beats und Begegnung mit DJ Landi, die die Karlskirche noch einmal in einen Ort der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens verwandelt.

Die Veranstaltungswoche war damit nicht nur ein Zeichen für die kulturelle Vielfalt, die Kassel bereichert, sondern auch ein Beweis dafür, dass die Karlskirche als Begegnungsort weit über den sonntäglichen Gottesdienst hinaus Wirkung entfaltet.

© NHR Fotos: NHR und Marcel Hirsch