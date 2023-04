„Social Cooking Event in der Moving School mit Köchin Véronique Kouassi: Afrikanische Küche verbindet Menschen und Kulturen“

Kochen verbindet Menschen und Kulturen. Das haben sich auch Köchin Véronique Kouassi und Ludwig Möller von der Moving School zu Herzen genommen und ein Social Cooking Event organisiert. Am vergangenen Samstag luden sie zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. Das Motto des Tages: Für muslimische Flüchtlinge und Freunde zu kochen und das Ende des Ramadans mit dem Zuckerfest zu begrüßen.

Die Moving School ist eine Bildungseinrichtung, die sich für Menschen einsetzt, egal welche Nationalität. Hier wird ihnen Raum gegeben, um ihre Talente und Interessen zu entfalten und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Social Cooking ist dabei eine der vielen Aktivitäten, die angeboten werden.

Das Event begann am frühen Vormittag in der Küche. Véronique Kouassi, eine erfahrene Köchin von der Elfenbeinküste, leitete das Kochen an. Gemeinsam wurde eine leckere afrikanische Mahlzeit zubereitet, die aus verschiedenen Zutaten wie Rindfleisch, Reis, Gemüse, Soßen und Salaten bestand, auch die Süßspeisen kamen nicht zu kurz. Dabei wurde viel gelacht, geschnitten, gebraten und frittiert.

Das Social Cooking Event in der Moving School war ein voller Erfolg. Es zeigte, dass Kochen verbindet und dass es Spaß macht, gemeinsam Zeit zu verbringen. Denn letztendlich sind wir alle Bürger auf diesem Planeten und teilen die Verantwortung, ihn zu einem besseren Ort zu machen.

Text/Video © H.Jacob

