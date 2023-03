Theaterstübchen geht fremd: 14. Kasseler Jazzfrühling 2023 Michael Wollny Trio

Sonntag, 26. März, 19.30 Uhr, Schauspielhaus

Mit Jazz-Star Michael Wollny im Trio geht das Theaterstübchen am Sonntag, 26. März, anlässlich des 14. Kasseler Jazzfests fremd im Schauspielhaus. Gemeinsam mit Tim Lefebvre & Eric Schaefer bildet Michael Wollny seine herausragende Band, die als „eines der großen Jazz-getriebenen Piano Trios“ (The Guardian) und sogar als „aufregendstes Pianotrio der Welt“ (Die Zeit) beschrieben wird. Der vielfach und vor allem international preisgekrönte Künstler hinter so großartigen Alben wie „Wunderkammer“ und aktuell „Ghosts“ ist ein Phänomen, vor allem auch, weil er so unfassbar und dabei eindeutig zwischen Jazz und Klassik, zwischen Nick Cave, Schubert und Heinrich Heine, zwischen Improvisation und Komposition vermittelt. Wollnys schönste Spielwiese ist dabei sicherlich sein Trio, ein Band-Format, das seinen Visionen in Sachen Harmonie und Rhythmus bestens passt. Jetzt geht der Jazz-Star mit den Musikern, die auch auf „Ghosts“ zu hören sind, auf JazzNights-Tour – mit Eric Schaefer, dem ursprünglichen Schlagzeuger seines legendären Trios „[em]“, und dem amerikanischen Bassisten Tim Lefebvre, bekannt auch von seiner Arbeit mit Donny McCaslin, und David Bowie. Ein Konzert mit diesem Ausnahmemusiker und seinen beiden handverlesenen Kollegen ist so etwas wie die Quintessenz dieser Herangehensweise: so inspiriert wie inspirierend, überraschend und frei, traumhaft und wunderbar – von allen guten Geistern besessen.

Veranstaltet wird der Kasseler Jazzfrühling vom Theaterstübchen. Noch sind für das Konzert wenige Karten an der Theaterkasse erhältlich, Tel. (0561) 1094-222, oder online unter www.staatstheater-kassel.de

PM: Lea Becker