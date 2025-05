UGAG-Treffen in Kassel – Eine Brücke zwischen Ghana und Deutschland

Am vergangenen Samstag wurde das Elisabeth-Seibel-Haus in Kassel zum lebendigen Treffpunkt ghanaischer Kultur und internationaler Zusammenarbeit. Die Union of Ghanaian Associations in Germany (UGAG) lud Vertreter*innen aus ganz Deutschland zu einem bedeutenden Vernetzungstreffen ein. Neben zahlreichen Mitgliedern der ghanaischen Community war auch der Botschafter Ghanas aus Berlin anwesend – ein Zeichen für die Wichtigkeit dieses bundesweiten Treffens.

Der Oberbürgermeister von Kassel, Dr. Sven Schöller, eröffnete die Veranstaltung mit einer herzlichen Begrüßung und unterstrich die Bedeutung von interkulturellem Austausch und kommunaler Integration. Auch lokale Akteur*innen wie Leila Mohtardi, Koordinatorin des Programms “ALL IN – Kassel”, kamen zu Wort und zeigten, wie wichtig Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Humphrey Omojuma von der Concern Nigerians betonte in seiner Ansprache, wie wichtig die Vielfalt und das Zusammenleben verschiedener Kulturen in Deuschland ist.

Ein großes Banner am Eingang machte die Ziele von UGAG sichtbar: Entwicklung in Ghana fördern, Integration in Deutschland stärken, und als Sprachrohr der ghanaischen Community auf nationaler Ebene wirken. Die Veranstaltung war geprägt von einer warmen, offenen Atmosphäre, in der Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander ins Gespräch kamen.

Ein besonderes Highlight war das große Buffet mit traditionellen ghanaischen Köstlichkeiten, das nicht nur für kulinarische Begeisterung sorgte, sondern auch zum Verweilen, Austauschen und gemeinsamen Genießen einlud. Es wurde viel gelacht, getanzt und miteinander gefeiert – die Freude und Herzlichkeit waren in jedem Moment spürbar.

Fazit:

Die UGAG-Veranstaltung in Kassel war nicht nur ein formelles Treffen, sondern ein echtes Fest der Verbundenheit. Sie hat Brücken geschlagen – zwischen Herkunft und Zukunft, zwischen Ghana und Deutschland, zwischen den Generationen. Begegnung auf Augenhöhe, gewürzt mit Freude, Musik und gutem Essen: ein gelungener Tag voller Gemeinschaft.