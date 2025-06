Magischer Zirkus beim Schwarzlichttheater im Amos

Am vergangenen Wochenende wurde die Begegnungsstätte Amos in der Rudolf-Schwander-Straße 4–8 zu einem Ort voller Staunen und Magie. Unter dem Motto „Zirkus“ lud das Schwarzlichttheater Jung und Alt zu einer einzigartigen Vorstellung ein, bei der Farbe, Licht und Bewegung auf faszinierende Weise verschmolzen.

Das Publikum tauchte ein in eine Welt, in der Artisten scheinbar schwerelos durch die Luft glitten, Tiere aus Licht lebendig wurden und geheimnisvolle Figuren die Manege zum Leuchten brachten. Mit jeder Szene zog die Performance die Zuschauer tiefer in ihren Bann – begleitet von begeistertem Staunen und langanhaltendem Applaus. Löwen, Zauberer und bärenstarke Männer sorgten dabei für magische und mitreißende Momente.

Das Offene Atelier & Galerie amos ist ein soziokulturelles Projekt der Kasseler Diakonie und ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Es bietet Raum für kreative Entfaltung und die Möglichkeit, verschiedene Freizeitangebote wahrzunehmen und künstlerisch aktiv zu sein. Die Begegnungsstätte Amos, ein offener Ort für Kultur, Begegnung und soziale Projekte im Herzen der Stadt, bewies einmal mehr, wie lebendig und kreativ Gemeinschaft gelebt werden kann. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie Schwarzlichttheater nicht nur unterhält, sondern verbindet – über Alters- und Sprachgrenzen hinweg.

Link: https://bdks.de/kunst-begegnung/begegnungsstaetten/begegnungsstaette-amos/

